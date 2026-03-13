Campuchia thông qua dự luật nhằm xóa sổ nạn lừa đảo trực tuyến

Tang vật tịch thu trong một vụ triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến (Ảnh: AFP).

Dự luật, nhằm xóa bỏ các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đã được thông qua trong cuộc họp nội các do Thủ tướng Hun Manet chủ trì, Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra nói với AFP.

Ông cho biết, dự luật này, sẽ sớm được gửi lên Quốc hội để phê chuẩn, nhằm mục tiêu “xóa bỏ các vụ lừa đảo trực tuyến khỏi lãnh thổ Campuchia”.

Các nghị sĩ của đảng cầm quyền chiếm đa số tại cả 2 viện của Quốc hội, vì vậy dự luật được dự đoán sẽ dễ dàng được thông qua.

“Campuchia không phải là thiên đường hay nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm”, ông Neth Pheaktra nói, đồng thời nói rằng chiến dịch trấn áp những kẻ lừa đảo của chính phủ sẽ tiếp tục.

Theo luật mới, những kẻ cầm đầu các trung tâm lừa đảo trực tuyến sẽ phải đối mặt với mức án từ 5 đến 10 năm tù và mức phạt lên tới 1 tỷ riel (249.000 USD).

Nếu các hoạt động của họ bị phát hiện có liên quan đến bạo lực, tra tấn, giam giữ, buôn người hoặc lao động cưỡng bức, mức án sẽ tăng lên 10 đến 20 năm tù và mức phạt tối đa 2 tỷ riel (498.000 USD), theo dự thảo luật mà AFP tiếp cận.

Các ông trùm lừa đảo trực tuyến sẽ phải đối mặt với 15 đến 30 năm tù hoặc tù chung thân nếu hoạt động của họ dẫn đến một hoặc nhiều người thiệt mạng, dự thảo luật cho biết.

Đối với những kẻ lừa đảo cấp thấp, hành vi lừa đảo trực tuyến sẽ bị phạt 5 đến 10 năm tù và mức phạt lên tới 1 tỷ riel nếu được thực hiện bởi một nhóm có tổ chức và có nhiều nạn nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP vào tháng 2, Thủ tướng Hun Manet cho biết các trung tâm lừa đảo đang phá hoại nền kinh tế của đất nước và làm tổn hại danh tiếng quốc gia, đồng thời cam kết sẽ “xử lý vấn đề này”.

Ông Chhay Sinarith, bộ trưởng cấp cao trong ủy ban chống lừa đảo trực tuyến của chính phủ, cho AFP biết tuần này rằng Campuchia đặt mục tiêu sẽ đóng cửa toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trước cuối tháng 4.

Kể từ khi chiến dịch trấn áp của chính phủ bắt đầu vào tháng 7 năm 2025, chính quyền đã đóng cửa khoảng 250 địa điểm lừa đảo và 91 sòng bạc, ông cho biết. Ông cũng cho hay, hơn 200.000 người đã rời khỏi các trung tâm lừa đảo và rời Campuchia, trong khi nước này đã trục xuất khoảng 10.000 người nước ngoài.

Trong các đường dây này, kẻ lừa đảo dụ dỗ người dùng Internet trên khắp thế giới tham gia các mối quan hệ tình cảm giả mạo và các khoản đầu tư tiền điện tử.

Vấn nạn lừa đảo trực tuyến toàn cầu đã đạt tới “quy mô công nghiệp”, với ước tính doanh thu hàng năm lên tới 64 tỷ USD, theo Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm. Trong số hàng trăm nghìn người thực hiện các vụ lừa đảo trong khu vực, có người bị buôn người và bị giam giữ trái ý muốn, trong khi một số người khác tham gia một cách tự nguyện.