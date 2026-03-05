Campuchia cam kết xóa sổ các ổ lừa đảo trực tuyến trong tháng 4

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: Khmer Times).

Ông Hun Manet đưa ra phát biểu trên tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Campuchia - ASEAN 2026 ở Phnom Penh. Ông cho biết động thái này nhằm củng cố pháp quyền và tiếp tục bảo vệ tính toàn vẹn của môi trường đầu tư.

“Chúng tôi đã nỗ lực có chủ đích để tạo ra một môi trường hoạt động an toàn và có thể dự đoán, giảm thiểu rủi ro về thẩm quyền pháp lý, nâng cao niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư, tăng tính cạnh tranh và đảm bảo tính liên tục lâu dài của hoạt động kinh doanh”, ông nói, khẳng định mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến vào tháng 4.

Quốc gia Đông Nam Á này đã phát động chiến dịch trấn áp trên toàn quốc nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng, nhằm duy trì an ninh xã hội, an toàn và trật tự công cộng, đồng thời khôi phục hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha cho biết tuần trước rằng Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 nghi phạm lừa đảo là người nước ngoài, trong khi hơn 210.000 người khác đã tự nguyện rời khỏi đất nước sau khi các chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến được tăng cường kể từ tháng 6 năm ngoái.

Những nỗ lực của Campuchia trong việc chống gian lận mạng sẽ tiếp tục sau Tết Khmer, nhằm bảo đảm không còn “những tia lửa nhỏ” nào có thể làm hồi sinh các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Vào tháng 2, chính phủ đã phát động chiến dịch tăng cường mang tên “XXL” nhằm xóa sổ các hoạt động gian lận dựa trên công nghệ đang ẩn náu trong các “khu phức hợp lừa đảo”. Chiến dịch đặt mục tiêu triệt phá toàn bộ các đường dây này trước Tết Khmer vào tháng 4.

Phát biểu với Khmer Times, Chou Bun Eng, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Chống buôn người (NCCT), cho biết chiến dịch XXL đã đạt được kết quả đáng kể.

Tuy vậy, bà cho biết nỗ lực chấm dứt lừa đảo trực tuyến tại Campuchia sẽ tiếp tục lâu dài sau thời hạn chiến dịch, nhằm bảo đảm không còn “tia lửa nhỏ” nào bị bỏ sót.

“Hàng chục nghìn người nước ngoài liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã tự nguyện rời đi hoặc bị trục xuất khỏi Campuchia, nhưng một số vẫn còn lang thang trong nước. Họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác, ẩn mình và chờ cơ hội lập lại các ổ lừa đảo mới sau khi những nơi trước đó đã bị triệt phá", bà nhấn mạnh.

Bà cho biết các nỗ lực sau chiến dịch sẽ chủ yếu tập trung truy tìm những tội phạm đã trốn thoát khỏi các cuộc đột kích. Nhà chức trách cũng sẽ áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn sự tái xuất của các đường dây lừa đảo trực tuyến.

“Mục tiêu chính là phát hiện dù chỉ là dấu hiệu nhỏ nhất của hoạt động gian lận. Giờ đây họ không thể trốn khỏi chúng tôi", bà tuyên bố.

Theo một nghị định được ban hành đầu năm nay, các chủ sở hữu bất động sản cung cấp địa điểm cho hoạt động lừa đảo sẽ phải đối mặt với các khoản phạt nặng như phạt tiền, bị niêm phong và không được phép mở lại cho đến khi có thông báo mới.

Bà Bun Eng cho biết việc loại bỏ các loại tội phạm hiện đại trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi AI không phải là nỗ lực một lần là xong. “Đây là công việc không bao giờ kết thúc và chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực”, bà nói thêm.