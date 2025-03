Các thống đốc bang Dân chủ tính thuê lại những người bị ông Trump sa thải

Thống đốc New York Kathy Hochul (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang thông qua các đợt sa thải hàng loạt và mua lại hợp đồng. Trong khi đó, một số thống đốc thuộc đảng Dân chủ lại đang tìm cách thu hút những người vừa mất việc đến làm việc cho chính quyền cấp bang.

Vào ngày 3/3, New York đã lấp đầy các bảng quảng cáo kỹ thuật số tại nhà ga Union Station ở Washington, kêu gọi các cựu nhân viên chính phủ liên bang cân nhắc một trong số 7.000 vị trí còn trống trong khu vực công của bang. Quảng cáo có hình Nữ thần Tự do đang chỉ tay, kèm theo khẩu hiệu: "New York cần bạn".

Hawaii đang đẩy nhanh quá trình tuyển dụng, trong khi Maryland và New Mexico tổ chức các hội chợ việc làm.

Ông Trump, một thành viên Đảng Cộng hòa, người đã quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, cho rằng nhánh hành pháp của chính phủ Mỹ - vốn có khoảng 2,3 triệu nhân viên dân sự tính đến tháng 9/2024 - đang cồng kềnh và kém hiệu quả. Nhưng trong khi ông Trump coi đây là lãng phí, một số lãnh đạo Đảng Dân chủ lại nhìn thấy một nguồn nhân lực giàu kỹ năng chuyên môn.

Phần lớn các nhân viên liên bang làm việc bên ngoài Washington, tại các văn phòng khu vực quản lý thuế, dự báo thời tiết, an sinh xã hội, các phòng khám của Bộ Cựu chiến binh, văn phòng công tố viên khu vực, các công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã.

Những nỗ lực cắt giảm biên chế của ông Trump đã gây lo lắng và bất bình. Ít nhất một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng một số vụ sa thải hàng loạt, được cho là lên đến hàng chục nghìn người, có thể là bất hợp pháp.

"Đây là những công việc quan trọng, đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, được thực hiện bởi những con người thực sự có hóa đơn phải trả và gia đình cần chăm lo", Thống đốc New York, bà Kathy Hochul thuộc Đảng Dân chủ, phát biểu trong cuộc họp báo sau khi gặp gỡ một số người vừa mất việc liên bang.

"Họ đáng được tuyên dương vì sự cống hiến của mình, chứ không phải bị chế giễu bởi tổng thống và nhận một tờ giấy sa thải", bà nói thêm.

Bà Hochul cho biết khu vực công của New York đã thu hẹp do đại dịch Covid-19, và bang hiện đang cần nhân sự trong các lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, luật pháp, y tế và giáo dục.

Nhà Trắng đã từ chối ủng hộ các nỗ lực tuyển dụng của bà Hochul và các thống đốc khác.

"Hãy để bộ máy quan liêu của bang New York tiếp tục chất đống biên chế của họ với nhiều quan chức hơn, trong khi người dân vẫn phải chịu thuế cao. Mở rộng khu vực công không phải là định nghĩa của Tổng thống Trump về tạo việc làm", Harrison Fields, phát ngôn viên của ông Trump, viết trong một email.

Bà Hochul tuyên bố New York sẽ hỗ trợ bất kỳ nhân viên nào bị sa thải trái luật muốn quay lại làm việc cho chính quyền.

Tại Maryland, bang giáp với Washington, Thống đốc Wes Moore (đảng Dân chủ) đã ra lệnh cho các cơ quan cấp bang chuẩn bị tiếp nhận làn sóng nhân viên liên bang mất việc và đẩy nhanh quá trình tuyển dụng cho các vị trí khó tuyển. Ông cũng sẽ khuyến khích một số lao động bị sa thải cân nhắc chuyển sang làm giáo viên tại Maryland.

Thống đốc Hawaii, ông Josh Green (đảng Dân chủ), đã ra lệnh đẩy nhanh quá trình kiểm tra chứng chỉ cho một số nhân viên liên bang, đồng thời yêu cầu các cơ quan bang đưa ra đề nghị tuyển dụng tạm thời trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ ứng tuyển.

Thống đốc New Mexico, bà Michelle Lujan Grisham (đảng Dân chủ), đã tạo ra một cổng thông tin việc làm dành riêng cho các cựu nhân viên liên bang.