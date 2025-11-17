Các địa phương ở Trung Quốc thưởng tiền cho người mới cưới

Trung Quốc đang khuyến khích các cặp đôi kết hôn (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo Global Times, chính quyền thành phố Ninh Ba, Trung Quốc đang triển khai chương trình tặng phiếu chi tiêu cho các cặp đôi đăng ký kết hôn từ ngày 28/10 đến 31/12 nhằm tăng cường nỗ lực khuyến khích các cặp đôi trẻ kết hôn và sinh con.

Cụ thể, theo thông báo, các cặp đôi mới cưới có thể nhận 8 phiếu tiêu dùng dành cho hôn nhân, với tổng trị giá 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng).

Thông báo cho biết các phiếu này có thể được sử dụng tại các cơ sở kinh doanh bao gồm chụp ảnh cưới, lễ cưới và tiệc cưới, khách sạn, bán lẻ và các ngành liên quan đến hôn nhân khác.

“Phiếu có số lượng hạn chế và sẽ được phát theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước”, thông báo viết.

Các biện pháp tương tự cũng đã được triển khai ở các thành phố miền Đông Trung Quốc như Hàng Châu và Bình Hồ.

Đối với chính quyền Trung Quốc, thúc đẩy sự quan tâm đến việc kết hôn và sinh con là một mối quan tâm trọng yếu.

Số lượng các cuộc hôn nhân ở Trung Quốc đã giảm 20% vào năm 2024, mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận.

Sự giảm sút hứng thú trong việc kết hôn và lập gia đình từ lâu đã bị đổ lỗi cho chi phí nuôi dạy con cái và giáo dục quá cao.

Trung Quốc có dân số lớn thứ hai thế giới với 1,4 tỷ người, và dân số đang già hóa nhanh chóng.

Các biện pháp được chính quyền thực hiện trong năm 2024 để giải quyết vấn đề này bao gồm kêu gọi các trường cao đẳng và đại học cung cấp “giáo dục tình yêu” nhằm nhấn mạnh quan điểm tích cực về hôn nhân, tình yêu, khả năng sinh sản và gia đình.

Bắc Kinh cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương điều hướng nguồn lực để giải quyết khủng hoảng dân số và lan tỏa sự tôn trọng việc sinh con và kết hôn đúng tuổi.

Hơn 6,1 triệu cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2024, giảm từ 7,68 triệu của một năm trước đó.