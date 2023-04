Chuyến bay chở Ngoại trưởng Nga đến Mỹ được theo dõi kỷ lục

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến tham dự cuộc họp các ngoại trưởng G20 tại Ấn Độ hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đến New York, Mỹ vào ngày 24/4 và 25/4 để tham gia các phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Ông Sergey Lavrov đã đến New York. Ngày mai, một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ do ông chủ trì", bà Zakharova viết trên Telegram hôm 24/4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hơn 700.000 trong số 3 triệu người đã theo dõi chuyến bay của Ngoại trưởng Lavrov trên ứng dụng Flightradar. "Đây là một kỷ lục", bà Zakharova nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga dự kiến có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vào ngày 24/4. Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, Nga đã chuẩn bị nhiều chủ đề để thảo luận trong cuộc họp lần này.

Ngoài ra, ông Lavrov đã mời các nhà ngoại giao hàng đầu của một số nước, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tham gia các phiên họp của Hội đồng bảo an do Nga chủ trì. Trong khi đó, khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Blinken tại Liên hợp quốc vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow sẵn sàng xem xét cuộc gặp với Ngoại trưởng Blinken và không bao giờ từ chối các đề xuất đối thoại nghiêm túc từ phía Mỹ. Tuy nhiên, trước khi phái đoàn Nga lên đường tới New York, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, hiện chưa có kế hoạch nào cho một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga - Mỹ và khả năng diễn ra cuộc gặp này "sẽ được xác định tùy theo hoàn cảnh".

Trước đó, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 13/4 kêu gọi Washington ngay lập tức cấp thị thực cho phái đoàn của Nga, cấp phép cho máy bay chở Ngoại trưởng Nga đến New York để dự họp Liên hợp quốc. Theo ông Antonov, các nhà báo đi cùng với phái đoàn Nga được hẹn làm thị thực hôm 31/3, nhưng phía Mỹ đã hủy lịch hẹn vào phút chót mà không đưa ra lời giải thích.

Nga tiếp quản vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ ngày 1/4 trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây leo thang căng thẳng do chiến sự ở Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi loại Moscow khỏi Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, việc loại Nga, 1 trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, là điều không thể. Điện Kremlin cũng tuyên bố sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an bất chấp căng thẳng với phương Tây.

Kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Giới chức trách Nga sau đó nhiều lần chỉ trích các biện pháp hạn chế "bất hợp pháp" của Mỹ đã cản trở phái đoàn Nga tham gia vào các công việc của Liên hợp quốc.