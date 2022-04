Bị phương Tây quay lưng, than đá của Nga tìm được người mua thay thế

Phương tiện máy móc tại một mỏ than ở Nga (Ảnh: Reuters).

Theo RT, "người cứu tinh" của ngành công nghiệp khai thác than của Nga, không ai khác, chính là Trung Quốc.

Theo dữ liệu mới đây của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng than đá nhập từ Nga của quốc gia này đã tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, lượng than đá có nguồn gốc từ Nga được nhập vào Trung Quốc trong tháng 3/2022 đạt gần 1,4 triệu tấn, tăng 36% so với kim ngạch 1,1 triệu tấn vào tháng 2/2022. Con số này cũng cao hơn gấp gần 3 lần so với sản lượng nhập khẩu 590 nghìn tấn vào tháng 3/2021.

Than đá nhập khẩu từ Nga được cho là rất cần thiết đối với ngành công nghiệp luyện kim khổng lồ của Trung Quốc. Vì lẽ đó, Trung Quốc vốn là bạn hàng lớn nhất của than đá Nga với tổng sản lượng nhập khẩu đạt giá trị 7,4 tỷ USD vào năm ngoái.

Theo RT, nhờ các ưu đãi về giá, các khách hàng Trung Quốc hiện cũng đang rất hứng thú với việc nhập khẩu dự trữ thêm than đá từ Nga, bất chấp những khó khăn trong việc vay vốn từ ngân hàng do lo ngại về ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.