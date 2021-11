Bên trong tư dinh của Thủ tướng Iraq bị tấn công bằng tên lửa

Dân trí Giới chức Iraq xác nhận, tư dinh của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi bị tấn công sáng 7/11 bằng 3 máy bay không người lái chứa đầy chất nổ. Vụ tấn công khiến nhiều người bị thương.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi chủ trì cuộc họp an ninh sau khi bị ám sát hụt sáng 7/11 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan cho biết, rạng sáng nay 7/11, 3 máy bay không người lái chở đầy chất nổ đã tấn công vào tư dinh của Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi ở Vùng Xanh thuộc thủ đô Baghdad. Trong số đó, hai chiếc đã bị lực lượng an ninh Iraq ngăn chặn và bắn hạ, chiếc còn lại tấn công vào tư dinh của Thủ tướng Kadhimi.

Các hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy, vụ tấn công khiến một số phần tư dinh của nhà lãnh đạo Iraq bị phá hủy một chiếc ô tô trong gara cũng bị hư hại.

Vụ tấn công khiến một phần tư dinh của Thủ tướng Kadhimi bị hư hại (Ảnh: AFP).

Tư dinh của Thủ tướng Iraq Kadhimi bị tấn công bằng máy bay không người lái (Ảnh: AFP).

Vụ tấn công cũng khiến 6 vệ sĩ của ông Kadhimi bị thương, trong khi Thủ tướng Kadhimi may mắn vẫn an toàn. Quân đội Iraq khẳng định, Thủ tướng Kadhimi vẫn "khỏe mạnh", song từ chối cung cấp thêm chi tiết. Văn phòng Thủ tướng Iraq đã ra thông cáo chỉ trích đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trên trang Twitter chính thức, ông Kadhimi cũng xác nhận ông hiện vẫn an toàn và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Một video do Văn phòng Thủ tướng Iraq công bố cho thấy, ông Kadhimi đã chủ trì một cuộc họp với giới chức an ninh để thảo luận về vụ ám sát hụt nhằm vào ông.

Ô tô trong gara tại tư dinh Thủ tướng Kadhimi bị hư hại sau vụ tấn công (Ảnh: AFP).

Lực lượng an ninh đã thu thập những mảnh vỡ của máy bay không người để phục vụ công tác điều tra. "Còn quá sớm để nói ai đã thực hiện vụ tấn công này. Chúng tôi đang xem xét các báo cáo tình báo và chờ các kết quả điều tra ban đầu để tìm ra thủ phạm", một quan chức an ninh giấu tên của Iraq cho biết.

Vụ tấn công nhằm vào tư dinh của Thủ tướng Iraq Kadhimi xảy ra chỉ hai ngày sau các cuộc đụng độ ở thủ đô Baghdad giữa lực lượng an ninh Iraq với những người ủng hộ các chính đảng được Iran hậu thuẫn. Các cuộc biểu tình nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội ngày 10/10 vừa qua ở nước này.

Tổng thống Iraq Barham Salih chỉ trích vụ tấn công là tội ác chống lại Iraq. "Chúng tôi không thể chấp nhận Iraq bị kéo vào hỗn loạn và đảo chính chống lại hệ thống hiến pháp", ông Salih nói.

Nhiều nước cũng lên án vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi đây là một hành động của chủ nghĩa khủng bố nhằm vào "trái tim của đất nước Iraq".

Bộ Ngoại giao Ả rập Xê út cũng coi vụ tấn công là "hành động khủng bố hèn nhát". Cùng ngày, ông Ali Shamkhani, một quan chức an ninh hàng đầu của Iran, bình luận trên Twitter: "Âm mưu này là một sự nổi loạn mới phải được bắt nguồn từ các tổ chức tư vấn nước ngoài". Tuy nhiên, quan chức Iran không nêu thêm chi tiết về cáo buộc này.

Minh Phương

Theo Reuters, Guardian