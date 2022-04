Bầu cử Tổng thống Pháp: Căng thẳng trước vòng 1?

Hai ứng cử viên Tổng thống Emmanuel Macron (bên trái) và Marine Le Pen tham gia Chương trình "Mười phút để thuyết phục" (Ảnh: AFP).

Theo kết quả các cuộc thăm dò, khoảng cách giữa hai ứng cử viên dẫn đầu là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật theo đường lối cực hữu Marine Le Pen chỉ còn là 2% và hứa hẹn một cuộc đua căng thẳng và tiềm ẩn bất ngờ.

Theo Sắc lệnh về Bầu cử năm 2001 của Pháp, hoạt động vận động tranh cử của tất cả các ứng cử viên tại vòng 1 đã chính thức dừng vào đêm ngày 8/4. Sắc lệnh này nêu rõ hoạt động tranh cử cần kết thúc cách ngày bầu cử chính thức (10/4) 24 tiếng để đảm bảo tính trung thực và không gây áp lực đến sự lựa chọn của cử tri.

Theo kết quả thăm dò mới nhất do Viện nghiên cứu và tư vấn truyền thông ELABE công bố, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đảng "Cộng hòa Tiến bước") sẽ giành được khoảng 26% số phiếu, chỉ hơn 2% đến 3% so với ứng cử viên đứng thứ 2 là nhân vật cực hữu bà Marine Le Pen (đảng "Tập hợp quốc gia") và 8% so với người đứng thứ 3 là ứng cử viên cực tả ông Jean-Luc Melenchon (đảng "Nước Pháp buất khuất").

Ngoài ông Emmanuel Macron luôn ổn định ở vị trí dẫn đầu thì hai người còn lại đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Trong đó đặc biệt là bà Le Pen đã có sự bứt phá ngoạn mục, càng gần ngày bầu cử thì ứng cử viên này càng thu hẹp khoảng cách với ông Macron. Bà Le Pen cũng được dự báo là người có khả năng cao nhất sẽ bước vào vòng 2 để tạo ra một cuộc đua tranh căng thẳng với đương kim Tổng thống Pháp với kết quả khó đoán định.

Trong những nỗ lực vận động tranh cử cuối cùng trước vòng 1, bà Marine Le Pen tiếp tục bày tỏ sự lạc quan: "Đã 40 năm chúng ta phải sống dưới cùng một nền chính trị, cùng một triết lý mang lại ưu thế cho kẻ mạnh và đàn áp người yếu thế. Tôi đã nói với cử tri cần có sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng mình không chỉ lọt vào vòng 2 mà còn có thể chiến thắng cuộc bầu cử này. Các cử tri Pháp là những người quyết định và họ sẽ quyết định vào chủ nhật tới".

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy khoảng 65% cử tri Pháp tuyên bố chắc chắn đi bầu cử, trong đó người ủng hộ ông Macron và bà Le Pen cũng chiếm tỷ lệ cao nhất. Ngược lại, số khẳng định chắc chắn sẽ không tham gia cuộc bầu cử năm nay lên tới 22%, còn lại là những người cho biết có thể đi bầu cử tùy theo tình hình. Đáng chú ý, trong số cử tri sẽ đi bầu cử thì 24% cho biết có thể thay đổi lựa chọn ứng cử viên vào phút cuối.