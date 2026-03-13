Báo Mỹ: Tổng thống Trump nói Iran “sắp đầu hàng”, Tehran quyết đấu đến cùng

Tổng thống Donald Trump tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 12/3 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump nói Iran “sắp đầu hàng”

Hãng tin Axios ngày 13/3 dẫn lời 3 quan chức từ các nước thuộc Nhóm G7 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các nhà lãnh đạo G7 trong một cuộc điện đàm vào ngày 11/3 rằng Iran “sắp đầu hàng”.

Theo các nguồn tin, ông Trump nói với các đồng minh rằng ông đã “loại bỏ” được một mối đe dọa, đồng thời thông báo về kết quả của Chiến dịch Cuồng nộ tập kích Iran trong cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo G7.

Ông Trump nói rằng “không ai biết ai là lãnh đạo (của Iran), vì vậy không ai có thể tuyên bố đầu hàng”, Axios đưa tin.

Nguồn tin tiết lộ thêm rằng Tổng thống Trump không nêu rõ thời hạn kết thúc cuộc xung đột ở Trung Đông trong cuộc điện đàm với các lãnh đạo G7.

Theo Axios, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vấn đề chính mà ông đang tập trung giải quyết là thời điểm kết thúc cuộc xung đột. Ông nói thêm rằng trước tiên Mỹ cần phải "hoàn thành nhiệm vụ".

Trước đó, ông Trump nói rằng Mỹ “đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, nhưng sẽ không rời đi. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã “gần như phá hủy Iran”, đồng thời phát tín hiệu Washington sẽ tiếp tục chiến đấu trong thời gian tới.

Iran không sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ

Axios ngày 13/3 dẫn nguồn tin từ các nước Ả rập cho biết, chính quyền Iran đã gửi thông điệp rõ ràng với các quốc gia Ả Rập trong khu vực rằng, Tehran không có ý định đi theo sự lãnh đạo của Washington hoặc chấm dứt các cuộc đối đầu vũ trang ngay cả khi Mỹ ngừng các hoạt động quân sự.

Theo các nguồn tin, Iran không sẵn sàng giảm leo thang xung đột cho đến khi nhận được những đảm bảo từ cộng đồng quốc tế rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ không tiếp diễn.

Thêm vào đó, Iran đã nói rõ với các đại diện Ả Rập rằng, ngay cả sau khi các hành động quân sự của Mỹ kết thúc, họ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

"Bắt đầu một cuộc chiến thì rất dễ, nhưng kết thúc nó thì vô cùng khó khăn”, một nguồn tin của Axios nhận định.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 13/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này không tìm kiếm xung đột mà đang thực hiện quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Dựa trên quyền tự vệ, chúng tôi đang nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, nơi là nguồn gốc của các cuộc tấn công”, ông nói thêm.

Theo ông Pezeshkian, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel diễn ra vào thời điểm Iran đang theo đuổi các cuộc đàm phán với Washington và tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua ngoại giao.

Tổng thống Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là hành động vi phạm các quy tắc quốc tế và luật nhân đạo.

Ông Pezeshkian cho biết các cuộc tấn công đã dẫn đến vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, các chỉ huy quân sự cấp cao và 168 học sinh trong một cuộc tấn công vào trường học ở thành phố Minab phía nam.

Ông nói thêm rằng Lãnh tụ Tối cao đã hy sinh, ngoài vai trò chính trị, còn là “lãnh đạo tinh thần của người Hồi giáo trên toàn thế giới”, nhấn mạnh rằng việc đòi công lý cho Lãnh tụ Tối cao “là quyền chính đáng của cộng đồng Hồi giáo”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ hôm 13/3.

Trong cuộc điện đàm, ông Araghchi nhấn mạnh “quyết tâm vững chắc của chính phủ, nhân dân và lực lượng vũ trang Iran trong việc thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình chống lại đối thủ”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran, đã tuyên bố tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, UAE, Oman, Ả Rập Xê Út và Syria.