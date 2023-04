Báo Mỹ: Ông Trump đối mặt ít nhất một trọng tội

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP).

Truyền thông địa phương dẫn các nguồn tin khác nhau cho biết, đại bồi thẩm đoàn Manhattan ngày 30/3 quyết định truy tố đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Bản cáo trạng dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin cho hay, theo cáo trạng, ông Trump sẽ phải đối mặt với hơn 30 tội danh liên quan đến gian lận kinh doanh.

Nguồn tin của AP nói rằng, ông Trump có thể bị truy tố ít nhất một tội danh nghiêm trọng bên cạnh các cáo buộc gian lận hồ sơ kinh doanh. Nếu bị buộc tội, cựu chủ nhân Nhà Trắng có nguy cơ đối mặt với 4 năm tù hoặc bị quản chế.

Theo luật New York, việc làm giả hồ sơ kinh doanh có thể coi là trọng tội nếu nó được thực hiện để che giấu một tội khác như vi phạm tài chính tranh cử hoặc trốn thuế.

Theo AP, công tố viên Manhattan Alvin Bragg dường như không coi việc ông Trump bị nghi chi 130.000 USD bịt miệng sao khiêu dâm là bất hợp pháp. Thay vào đó, ông Trump nhiều khả năng sẽ bị buộc tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản chi đó.

Ông Trump bị cáo buộc có quan hệ tình ái với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong nhiều năm và tìm cách bưng bít thông tin với việc chi trả 130.000 USD cho người phụ nữ này vào những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen, ban đầu nói rằng dùng tiền túi để chi khoản tiền này. Tuy nhiên, ông Cohen sau đó thay đổi lời khai, khẳng định làm vậy theo chỉ thị của ông Trump và được Tập đoàn Trump hoàn tiền.

Nếu được xác thực, ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố. Các nguồn thạo tin cho hay, ông dự kiến bay đến New York vào ngày 3/4, nghỉ lại qua đêm ở Tháp Trump trước khi tự nguyện ra trình diện tòa án Manhattan vào hôm sau. Để chuẩn bị cho kịch bản này, New York đã tăng cường an ninh những ngày qua.

Cảnh sát New York lắp camera an ninh bên ngoài tòa án Manhattan hôm 31/3 (Ảnh: AP).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một cựu tổng thống bị truy tố, nên hiện chưa rõ quy trình tố tụng. Joe Tacopina, luật sư của ông Trump, khẳng định thân chủ của ông sẽ không bị còng tay trong phiên tòa tới đây. Ông cho biết thêm, cựu Tổng thống sẽ trình diện trước thẩm phán và không nhận tội. Đội ngũ luật sư của ông Trump sẽ kháng cáo

Về phần mình, ông Trump khẳng định không làm việc gì sai trái, cho rằng các cuộc điều tra nhằm vào ông mang động cơ chính trị, cản trở chiến dịch tái tranh cử của ông năm 2024. "Đây là sự đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử", ông Trump bình luận sau tin tức đại bồi thẩm đoàn Manhattan quyết định sẽ truy tố ông.