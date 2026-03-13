Iran tấn công tàu chở dầu của công ty Mỹ vì "phớt lờ cảnh báo"

Các tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz ngày 3/3 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/3 tuyên bố một tàu mang cờ quần đảo Marshall có liên quan tới Mỹ đã bị tấn công ở Vịnh Ba Tư sau khi phớt lờ cảnh báo từ lực lượng hải quân Iran.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên hãng tin Sepah News, IRGC cảnh báo các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các quy định đi lại của Iran.

IRGC cho biết "sự gây hấn" của Mỹ đã tạo ra tình trạng bất an trên tuyến đường thủy chiến lược này. IRGC cảnh báo các tàu không tuân thủ có nguy cơ bị trúng "đạn lạc".

Tuyên bố của IRGC xác định tàu bị tấn công là "Safe Sia", nhưng các kênh truyền thông khác cho rằng có khả năng đây là tàu "Safesea Vishnu", một tàu chở dầu mang cờ quần đảo Marshall thuộc sở hữu của một công ty Mỹ.

IRGC tuyên bố tàu chở dầu đã bị các xuồng không người lái chở chất nổ tấn công gần cảng Khor al-Zubair, gần Basra ở miền nam Iraq, vào cuối ngày 11/3.

Theo các nhà chức trách Iraq, một thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ đã thiệt mạng. 15 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ còn lại trên tàu Safesea Vishnu đã được sơ tán.

Tàu chở dầu này được cho là đang chở 400.000 thùng dầu thô của Iraq.

Vị trí Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Trước đó, IRGC tuyên bố tấn công 2 tàu ở eo biển Hormuz hôm 11/3.

IRGC cho biết tàu chở hàng mang cờ Thái Lan Mayuree Naree bị bắn sau khi “phớt lờ cảnh báo và cố tình đi qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp”. Trong khi đó, IRGC cũng tuyên bố một tàu khác mang cờ Liberia, có tên Express Rome, cũng “bị trúng đạn của Iran sau khi phớt lờ cảnh báo từ Hải quân IRGC”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào thủ đô Tehran và một số thành phố khác của Iran.

Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Cuộc xung đột làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố Tehran “sẽ không bao giờ cho phép dù chỉ một lít dầu đi qua eo biển Hormuz vì lợi ích của Mỹ, Israel, hoặc các đồng minh của họ”.

“Bất kỳ tàu nào, hoặc bất kỳ lô dầu nào thuộc về Mỹ, Israel, hoặc các đối tác của họ đều bị coi là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi sẽ theo đuổi chính sách tấn công liên tiếp cho đến khi họ bị trừng phạt và hối tiếc về hành động của mình”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu, đã sụt giảm nhanh chóng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu nổ ra.

Tuyến đường biển đi qua eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, bình thường mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi ra hoặc đi vào Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này. Iran cảnh báo, bất cứ tàu thuyền nào qua eo biển không được sự cho phép của Tehran có thể bị đốt cháy.