Bão Halong gây mưa lớn kỷ lục ở quần đảo Nhật Bản

Mưa lớn ở đảo Hachijo, phía nam Tokyo, Nhật Bản do ảnh hưởng của bão Halong (Ảnh: Kyodo).

Theo Kyodo, bão Halong di chuyển theo hướng đông bắc trên Thái Bình Dương hôm 9/10, khiến Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát đi cảnh báo đặc biệt bao phủ đảo Hachijo, nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 280km về phía nam.

Theo JMA, lượng mưa trên đảo Hachijo trong 3 giờ đạt 207mm, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này.

Cơ quan khí tượng cho biết gió giật lên tới 197km/h đã được ghi nhận vào rạng sáng 9/10 trên đảo Hachijo.

Mưa bão nguy hiểm đã buộc hàng trăm cư dân trong khu vực phải sơ tán đến các trung tâm trú ẩn.

Cảnh báo đặc biệt được hạ xuống mức thường vào lúc 14h30 theo giờ địa phương. Cơ quan khí tượng cũng hạ cấp cảnh báo đặc biệt về gió mạnh và sóng lớn đối với đảo Hachijo cùng 6 đô thị đảo khác.

Tuy nhiên, cảnh báo sạt lở đất vẫn được duy trì đối với hòn đảo này, nơi từng xảy ra các vụ sạt lở tương tự sau những trận mưa lớn trong các cơn bão trước đây. Giới chức kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác và tránh xa các khu vực sườn dốc cũng như vùng ven biển.

Theo chính quyền địa phương, một số tòa nhà đã bị hư hại do gió mạnh, bao gồm cả việc mái nhà bị tốc, song chưa có báo cáo thương vong.

Cảnh sát cho biết 3 người đàn ông đang câu cá ở thị trấn Oiso, tỉnh Kanagawa, giáp Thái Bình Dương, đã bị sóng cuốn trôi, khiến một người thiệt mạng. Chính quyền địa phương cho hay vào thời điểm đó, khu vực đang có cảnh báo về sóng cao và gió mạnh.

Bão Halong hình thành từ cuối tuần trước và đã mạnh lên hơn dự báo của cơ quan khí tượng, nguyên nhân có thể do nhiệt độ bề mặt biển dọc đường đi của bão ở mức khoảng 28°C, cao hơn trung bình từ 1 độ đến 2 độ.