Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đại hội XIV khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển

Hãng thông tấn Pasaxon của Lào nhận định, việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ khát vọng phát triển đã được đặt ra, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn gắn liền với yêu cầu nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Pasaxon, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được tiến hành đầy đủ, bài bản, theo phương pháp khoa học, bám sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết, rà soát quá trình thực hiện trong suốt 40 năm Đổi mới với việc dự báo xu hướng phát triển của khu vực và thế giới.

Pasaxon cũng chỉ ra, việc lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân, thu hút sự tham gia gần 14 triệu lượt người, không chỉ phản ánh giá trị của dân chủ và sự đồng thuận xã hội ở mức độ cao, mà còn góp phần hoàn thiện hơn nữa các định hướng lớn về phát triển bền vững, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và tham gia chủ động vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Sự tham gia của báo chí nước ngoài và các đoàn đại biểu quốc tế, với gần 800 nhà báo quốc tế đến từ nhiều quốc gia, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với những định hướng lớn của Việt Nam, cũng như kỳ vọng vào vai trò ngày càng nổi bật và trách nhiệm ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

“Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản chất, năng lực và sự đoàn kết của Đảng và của dân tộc, đồng thời mở ra những định hướng then chốt cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc trong những thập niên tới”, Pasaxon viết.

Vai trò định hướng chiến lược của Đại hội

Các trang báo lớn của Cuba như Granma, Juventud Rebelde, Prensa Latina nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội XIV trong việc xác định các mục tiêu và chỉ đạo phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Theo Granma, trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV là “một dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trong đó nêu rõ các trục chiến lược và những định hướng công tác căn bản nhằm thúc đẩy Việt Nam chuyển mình trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa, với định hướng xã hội chủ nghĩa vững chắc.

Báo cáo nêu bật 3 đột phá chiến lược do Đảng xác định: hoàn thiện thể chế gắn với kỷ luật trong tổ chức thực hiện; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Theo Tổng Bí thư, đây là những đòn bẩy mang tính quyết định để đất nước đạt được bước nhảy vọt về chất trong phát triển.

Báo cáo cũng đặt mục tiêu Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 10% hoặc cao hơn trong giai đoạn 2026-2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tái khẳng định nguyên tắc “lấy dân làm gốc” được coi là tiêu chí tối thượng cho mọi quyết sách. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi chính sách phải hướng tới việc cải thiện một cách cụ thể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, và bảo đảm vai trò của nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng của phát triển.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, với sự thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam sẽ có thể biến những khát vọng thành hiện thực cụ thể và vững bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Niềm tin của nhà đầu tư

Truyền thông Nhật Bản đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa chính trị của sự kiện này cũng như các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng của đất nước trong 5 năm tới.

Các bản tin về Đại hội đặc biệt tập trung vào việc Việt Nam theo đuổi mức tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn 5 năm sắp tới, một trong những vấn đề then chốt được thảo luận và quyết định tại Đại hội.

Hãng thông tấn Kyodo nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc xác lập các mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn song song với việc triển khai một đường lối đối ngoại toàn diện.

Báo Nikkei đánh giá Đại hội là một sự kiện chính trị mang tính dấu mốc, đồng thời đưa tin rằng Việt Nam đã đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế hằng năm ít nhất 10% trong 5 năm tới. Bài báo cũng lưu ý rằng Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, và gọi 5 năm sắp tới là giai đoạn then chốt trong hành trình của Việt Nam hướng tới việc trở thành một quốc gia phát triển trong tương lai.

Báo China Daily của Trung Quốc cũng dẫn nhận định của chuyên gia: “Đại hội được nhìn nhận rộng rãi như một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự chuyển tiếp sang một kỷ nguyên mới của sức mạnh quốc gia và khả năng tự chủ, tự cường".

Theo hãng tin Anh Reuters, nhiều nhà đầu tư nước ngoài và giới quan sát quốc tế đánh giá cao sự quyết đoán và tầm nhìn cải cách của các nhà lãnh đạo Việt Nam, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Reuters lưu ý, kể từ khi đảm nhiệm cương vị cách đây 17 tháng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo dấu ấn đậm nét với nhịp độ nhanh chóng và quyết liệt trong việc cải tổ khu vực công và toàn bộ nền kinh tế, nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Đây được đánh giá là cuộc cải tổ sâu rộng nhất của Việt Nam trong nhiều thập niên qua.

Chính phủ Việt Nam cũng đang đầu tư vào một đợt thúc đẩy hạ tầng quy mô lớn, với mục tiêu đạt mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

“Các nhà đầu tư lạc quan sẽ theo dõi sát Đại hội”, báo Bloomberg của Mỹ viết.