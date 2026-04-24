Báo Anh: Mỹ tính đáp trả đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến sự Iran

Một email nội bộ của Lầu Năm Góc nêu ra các phương án để Mỹ đáp trả các đồng minh NATO mà họ cho là đã không hỗ trợ các hoạt động của Washington trong xung đột với Iran, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Theo nguồn tin, kế hoạch này có thể bao gồm đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh và xem xét lại lập trường của Mỹ đối với tuyên bố chủ quyền của Anh về quần đảo Falkland.

Các phương án chính sách được nêu chi tiết trong một bản ghi chú thể hiện sự thất vọng trước việc một số đồng minh bị cho là miễn cưỡng hoặc từ chối cấp cho Mỹ quyền tiếp cận, bố trí căn cứ và quyền bay qua (còn gọi là ABO) trong xung đột.

Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra không hài lòng với các đồng minh NATO vì không điều hải quân đến giúp mở lại eo biển Hormuz. Ông cũng tuyên bố đang cân nhắc rút khỏi liên minh trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng.

Nhưng email này không đề xuất Mỹ thực hiện các bước đó, vị quan chức cho biết. Nó cũng không đề xuất đóng cửa các căn cứ ở châu Âu. Tuy nhiên, vị quan chức từ chối nói rằng liệu các phương án có bao gồm việc Mỹ giảm bớt lực lượng tại châu Âu hay không.

Khi được hỏi về email, người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson trả lời: “Như Tổng thống Trump đã nói, bất chấp tất cả những gì Mỹ đã làm cho các đồng minh NATO, họ đã không đứng cùng chúng tôi.

“Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) sẽ đảm bảo Tổng thống có các lựa chọn đáng tin cậy để đảm bảo rằng các đồng minh không còn là hổ giấy mà sẽ thực hiện phần trách nhiệm của mình. Chúng tôi không có bình luận thêm về bất kỳ thảo luận nội bộ nào liên quan đến vấn đề này", ông Wilson nói.

Cuộc xung đột ở Iran đã đặt ra những câu hỏi về tương lai của liên minh 76 năm tuổi này và làm dấy lên lo ngại chưa từng có rằng Mỹ có thể sẽ dừng bảo vệ các đồng minh châu Âu, các nguồn tin cho biết.

Anh, Pháp và các nước khác cho rằng việc tham gia phong tỏa hải quân do Mỹ dẫn đầu sẽ đồng nghĩa với việc tham chiến, nhưng họ sẵn sàng giúp giữ cho eo biển mở cửa sau khi có lệnh ngừng bắn lâu dài hoặc khi xung đột kết thúc.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền ông Trump nhấn mạnh rằng NATO không thể là con đường một chiều. Họ bày tỏ sự thất vọng với Tây Ban Nha, nơi sẽ không cho phép sử dụng các căn cứ hoặc không phận của mình để tấn công Iran. Mỹ có hai căn cứ quân sự quan trọng tại Tây Ban Nha: Rota và Morón.

Phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh sẽ có tác động hạn chế đối với hoạt động quân sự của Mỹ nhưng mang ý nghĩa biểu tượng, email lập luận.

Vị quan chức không tiết lộ cách Mỹ có thể thực hiện việc đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh, và Reuters cũng chưa thể xác định liệu NATO có cơ chế sẵn có để làm điều đó hay không.

“Chúng tôi không làm việc dựa trên email. Chúng tôi làm việc dựa trên các tài liệu chính thức và lập trường của chính phủ, trong trường hợp này là của Mỹ”, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez nói khi được hỏi về thông tin này trước cuộc họp các lãnh đạo Liên minh châu Âu tại đảo Síp để thảo luận các vấn đề bao gồm điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của NATO.