Tổng thống Trump gọi NATO là “hổ giấy”, nêu phép thử với liên minh

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 5/4, Tổng thống Donald Trump cho biết lời kêu gọi NATO hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz chỉ là một phép thử đối với liên minh và ông thực sự không cần sự giúp đỡ của họ.

"Tôi nói rằng tôi rất muốn họ tham gia. Nhưng họ nói rằng: “Chúng tôi không thể làm được”. Tôi nói: “Không sao cả”. Tôi thậm chí không hề thuyết phục họ”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm ông từng đưa ra trước đó rằng NATO chỉ là "hổ giấy" và Tổng thống Nga Vladimir Putin không e ngại liên minh này.

“Tôi làm vậy để thử nghiệm. Tôi không cần thiết phải làm thế, phải không? Họ chỉ là hổ giấy. Họ không có tàu chiến. Họ không có gì cả và ông Putin không hề sợ họ. Nhưng tôi làm vậy để thử nghiệm”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông đang nghiêm túc cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO do các thành viên liên minh này không tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran.

Trả lời phỏng vấn báo Telegraph, Tổng thống Mỹ gọi NATO là "hổ giấy”, đồng thời cho rằng việc rút Mỹ khỏi hiệp ước phòng thủ hiện đã “không còn gì để cân nhắc nữa”.

Tổng thống Trump cho biết ông chỉ liên lạc với các đồng minh NATO để nhờ hỗ trợ trong cuộc chiến với Iran để xem liệu họ có can thiệp hay không, đồng thời lập luận rằng ông không cần sự trợ giúp của họ.

Nhà Trắng ngày càng tỏ ra thất vọng với các đối tác lâu năm vì lập trường của họ trong cuộc chiến. Ngoại trưởng Marco Rubio cáo buộc NATO là “con đường một chiều” khi chỉ trích các đồng minh không cho phép sử dụng căn cứ quân sự của họ trong cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Các đối tác NATO đã tỏ ra miễn cưỡng trong việc hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu vận chuyển qua.

Trong khi một số quốc gia NATO từ chối cho Mỹ sử dụng không phận trong cuộc chiến với Iran, số khác lại từ chối đưa chiến hạm tới mở lại Hormuz như lời ông Trump kêu gọi.

Iran trên thực tế đã kiểm soát eo biển Hormuz trong nhiều tuần, khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt, đồng thời đe dọa gây ra suy thoái toàn cầu.

Trước đó, ông Trump từng cáo buộc các đối tác châu Âu không hành động đủ để gánh vác trách nhiệm quân sự, đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh nhằm giúp hạ giá dầu toàn cầu.