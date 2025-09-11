Ba Lan đóng cửa biên giới vô thời hạn với Belarus

Binh lính Ba Lan tuần tra còn lính cứu hỏa làm việc trên mái nhà bị phá hủy, sau khi máy bay không người lái rơi xuống vùng Wyryki-Wola, Lublin Voivodeship, Ba Lan vào ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

"Tôi muốn lưu ý rằng đây không phải là lệnh đóng cửa biên giới tạm thời trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Zapad-2025. Biên giới đang bị đóng cửa vô thời hạn và sẽ chỉ mở cửa trở lại sau khi có thể đảm bảo an ninh toàn diện", Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski phát biểu trên đài phát thanh TOK FM hôm 11/9.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kierwinski nhấn mạnh rằng chính quyền Ba Lan "không có kế hoạch đóng cửa biên giới dù chỉ một ngày nếu không cần thiết".

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 9/9 thông báo việc đóng cửa biên giới với Belarus trong bối cảnh cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus sắp diễn ra.

“Vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Belarus, bao gồm cả các cửa khẩu đường sắt, liên quan đến các cuộc diễn tập Zapad vào lúc nửa đêm ngày 11/9”, ông Tusk cho biết.

Belarus là đồng minh chủ chốt của Nga. Cuộc tập trận Zapad-2025 (Phương Tây-2025) dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 16/9.

Vị trí của Belarus (Ảnh: BBC).

Belarus giáp Ba Lan, Litva và Latvia, tất cả đều là thành viên NATO, ở phía Tây và Bắc, trong khi phía Nam giáp Ukraine.

Tập trận Zapad được tổ chức khoảng 4 năm một lần. Nga, Belarus khẳng định đây là cuộc tập trận có mục đích phòng thủ.

Quan hệ vốn căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus trở nên xấu đi từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Ba Lan đã đóng phần lớn các cửa khẩu biên giới với Belarus, chỉ có 2 cửa khẩu còn hoạt động.

Trong khi đó, lực lượng Ba Lan và đồng minh sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự riêng tại Ba Lan, ông Tusk cho biết. Dự kiến khoảng 30.000 binh sĩ sẽ tham gia.

Động thái đóng cửa biên giới của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ máy bay không người lái (UAV) tiến vào không phận Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố đã có 19 vụ xâm nhập không phận Ba Lan trong đêm 9/9, nhiều vụ trong số đó là máy bay không người lái xâm nhập từ Belarus.

Giới chức Ba Lan xác nhận các UAV xâm phạm không phận nước này vào đêm 9/9 khi Nga tập kích Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc ít nhất 8 UAV của Nga bay về hướng Ba Lan trong cuộc tập kích vào đêm 9/9.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan cho các cuộc tấn công tầm xa.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các mục tiêu bị tấn công trong cuộc tập kích vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9 bao gồm nhiều cơ sở công nghiệp quân sự trên khắp miền Tây Ukraine.

Ông Andrei Ordash, Đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan, tuyên bố Ba Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái bị cho là xâm phạm không phận Ba Lan có nguồn gốc từ Nga.

"Chúng tôi coi những cáo buộc này là vô căn cứ", ông Ordash nhấn mạnh.