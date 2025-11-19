Australia hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I cùng đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam trong chuyến thăm ngày 17/11 (Ảnh: Đức Hoàng).

Nhân lực được xem là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu với sự phát triển của một doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp hợp tác với các trường đào tạo để cùng tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế là một nhu cầu thiết yếu.

Chú trọng hoạt động này, từ năm 2016 tới nay, chính phủ Australia đã có chương trình Aus4Skills, với tổng trị giá 86 triệu AUD, tập trung vào việc xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Một trong năm hợp phần quan trọng của chương trình là Dự án Thúc đẩy Liên kết Doanh nghiệp với Giáo dục nghề nghiệp (Aus4Skills VET). Aus4Skills đã giới thiệu mô hình giáo dục nghề nghiệp (VET) hợp tác với doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng sẵn sàng cho công việc, phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (MIC1) là một trong 16 trường đối tác được hưởng lợi trực tiếp từ dự án Aus4Skills VET trong nhiều năm qua. Dự án đã hỗ trợ nhà trường trở thành một trường giáo dục nghề nghiệp kiểu mẫu trong lĩnh vực vận tải và logistics.

Trong chuyến thăm của đoàn Đại sứ quán Australia tới trường vào ngày 17/11, ông Đỗ Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường MIC1, ghi nhận sự đóng góp quan trọng, ý nghĩa và cũng như sự đồng hành của chương trình Aus4Skills trong bước tiến vượt bậc của chương trình trong việc đào tạo ngành logistics. Theo ông, hoạt động hợp tác với Aus4Skills đã mang lại sự thay đổi có tính nền tảng cao cho chương trình giảng dạy của nhà trường.

"Chương trình đã giúp chúng tôi nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, tiếp cận các phương pháp đào tạo tiên tiến và xây dựng mạng lưới liên kết hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp", ông nhấn mạnh tới phương pháp CBTA mà Australia đã chia sẻ với các đối tác Việt Nam.

Hệ thống Giáo dục Nghề nghiệp (VET) của Australia được công nhận là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới và CBTA là một đặc điểm nổi bật của hệ thống này. Phương pháp nói trên tập trung vào khả năng của người học thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn ngành, chứ không chỉ học dựa vào lý thuyết hoặc thời gian học trên lớp.

Nói cách khác, phương pháp CBTA giảm bớt đi lý thuyết, tăng cường cơ hội thực hành cho học viên dựa trên tiêu chuẩn năng lực thực tế của ngành. Mục tiêu của phương pháp CBTA là đào tạo ra một đội ngũ lao động có kiến thức và kỹ năng thực tế, có thể làm việc ngay trong doanh nghiệp khi ra trường mà không cần đào tạo lại.

Để hoạt động hợp tác hiệu quả, MIC1 đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong ngành logistics, cùng xây dựng khung chương trình đào tạo thực tế, phù hợp với mong muốn của doanh nghiệp về kỹ năng và kiến thức của sinh viên cần có để có thể làm việc một cách hiệu quả.

Ông Vũ Minh Đức, Phó chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng, cho biết thành phố có nhu cầu về nhân sự trong ngành vận tải và logistics rất lớn, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng và kiến thức.

Theo ông, mô hình hợp tác giữa MIC1 và doanh nghiệp trong chương trình Aus4Skills của Australia rất tích cực và hiệu quả. Các doanh nghiệp vận tải và logistics của Hải Phòng đánh giá rất tích cực về chất lượng sinh viên đầu ra của trường, cũng như kỹ năng và sự chuyên nghiệp của các bạn khi làm việc trong môi trường thực tế.

Trong khi đó, ông Trần Minh Đức, Phó giám đốc công ty cổ phần Golden Link, một trong những đối tác của MIC1, cho biết doanh nghiệp rất hài lòng về kiến thức và kỹ năng của các sinh viên được đào tạo theo chương trình hợp tác với Aus4Skills.

Trong quá trình đào tạo sinh viên, công ty đã trực tiếp tham gia vào xây dựng giáo trình, tham vấn lẫn nhau để nhà trường nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhằm giúp chương trình đào tạo bám sát thực tế và hiệu quả.

Ông nhận định, trước khi công ty tham gia vào dự án Aus4Skills, doanh nghiệp sau khi tuyển dụng nhân sự mới phải tiến hành đào tạo lại, nhưng các sinh viên sau khi tham gia vào chương trình đã có thể ra làm việc được ngay lập tức, giúp rút ngắn thời gian và gia tăng hiệu quả.

Với chị Phạm Thị Hiển, nhân viên chứng từ của công ty Golden Link, cựu sinh viên của MIC1 đã tham gia chương trình hợp tác giữa trường và Aus4Skills, dự án đã mang đến cho chị một trải nghiệm bổ ích.

Chị Hiển đánh giá chương trình đào tạo hợp tác giữa MIC1 và Aus4Skills rất sát với thực tế, giống đến 80-90%, nên khi ra trường sinh viên có thể áp dụng được kiến thức được ngay lập tức và chị đã được tuyển dụng vào công ty ngay khi rời ghế nhà trường.

Trong lĩnh vực đào tạo về ngành logistics hợp tác với Australia, trường MIC1 đã áp dụng cách tiếp cận linh hoạt, cho phép sinh viên có nhiều cơ hội thực hành và được đào tạo sát với nhu cầu doanh nghiệp (Ảnh: Đức Hoàng).

Sau nhiều năm hợp tác với phía Australia, trường MIC1 đã có những kết quả rõ ràng, cho thấy đây là hướng đi đúng đắn. Thành công của các dự án thí điểm đã đặt nền tảng cho việc đầu tư và vận hành Trung tâm Logistics của MIC1, một cơ sở đào tạo thực hành được các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Tại MIC1, số lượng tuyển sinh chương trình logistics luôn nằm trong nhóm cao nhất so với các trường đào tạo nghề khác. Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành logistics từ trường trong những năm gần đây đạt gần 100%.

Với sự hỗ trợ từ Australia, trường cũng tạo ra một nhóm nòng cốt gồm cán bộ và giảng viên hiện có khả năng thiết kế chương trình nội bộ, đóng vai trò là giảng viên đào tạo giảng viên và chuyên gia quốc gia trong đào tạo và đánh giá chương trình VET.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho biết, Canberra tự hào được chia sẻ hệ thống giáo dục và đào tạo nghề hàng đầu thế giới với Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ví dụ, trong lĩnh vực hậu cần, các công ty hậu cần đang vận hành hiệu quả và năng suất hơn vì họ có thể tiếp cận nhiều sinh viên tốt nghiệp đã được đào tạo thực tế và sẵn sàng làm việc, bà Gillian Bird cho hay.

Đánh giá về sự thành công của chương trình, ông Hà Đức Ngọc, chuyên viên phòng Giáo dục nghề nghiệp, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, mong muốn phía Australia và Aus4Skills tiếp tục mở rộng chương trình, không chỉ trong lĩnh vực logistics, mà còn trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác mà thị trường Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực.

Ông Ngọc cho rằng, phương pháp đào tạo CBTA nếu được mở rộng, sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Việt Nam.