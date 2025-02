Argentina tuyên bố rút khỏi WHO

Tổng thống Argentina Javier Milei (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Javier Milei đã chỉ thị Ngoại trưởng Gerardo Werthein rút lại sự tham gia của Argentina vào WHO. Người Argentina chúng tôi sẽ không cho phép một tổ chức quốc tế can thiệp vào chủ quyền, chứ đừng nói đến sức khỏe", người phát ngôn của Chính phủ Argentina Manuel Adorni cho biết trong một cuộc họp báo ngày 5/2.

Người phát ngôn Adorni cho hay, quyết định của Argentina dựa trên "những khác biệt sâu sắc về quản lý sức khỏe, đặc biệt là trong đại dịch đã khiến Argentina rơi vào tình trạng khóa cửa lâu nhất trong lịch sử loài người và thiếu độc lập trước ảnh hưởng chính trị của một số quốc gia".

Một tuyên bố sau đó của Văn phòng Tổng thống Argentina cáo buộc WHO gây ra thiệt hại kinh tế trong đại dịch Covid-19 bằng cách "thúc đẩy hoạt động kiểm dịch vô tận".

Tuyên bố viết: "Cộng đồng quốc tế cần phải suy nghĩ lại về lý do tại sao các tổ chức siêu quốc gia tồn tại, được tài trợ bởi tất cả mọi người, không đáp ứng các mục tiêu mà chúng được thành lập, tham gia vào chính trị quốc tế và tìm cách áp đặt lên trên các nước thành viên".

Mặc dù WHO hoạt động ở Argentina nhưng ông Adorni cho biết đất nước của ông không nhận được tài trợ từ WHO để quản lý y tế. Ông nói: "Vì vậy, biện pháp này (rút khỏi WHO) không gây thất thoát ngân sách cho đất nước cũng như không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ".

Ngược lại, ông cho rằng, quyết định đó sẽ mang lại "sự linh hoạt hơn trong việc thực hiện các chính sách" vì lợi ích của Argentina và "nguồn lực sẵn có hơn".

WHO trước đó đã phản bác những chỉ trích liên quan đến các biện pháp ứng phó đại dịch Covid-19 của tổ chức. Vào năm 2020, khi ông Trump dọa sẽ rút tiền tài trợ của Mỹ dành cho WHO, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đề nghị ngừng chính trị hóa vấn đề.

Tháng trước, ông Trump một lần nữa tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi WHO bất chấp kế hoạch này vấp phải chỉ trích của giới chuyên gia y tế.