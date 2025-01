Mỹ sẽ rút khỏi WHO vào năm sau

(Ảnh minh họa: Reuters).

Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq xác nhận: "Chúng tôi đã nhận được thư của Mỹ về việc rút khỏi WHO. Bức thư được gửi vào ngày 22/1 và quyết định sẽ có hiệu lực một năm kể từ ngày được đưa ra, tức vào ngày 22/1/2026".

Trước đó, ông Trump đã cáo buộc cơ quan này có những xử lý sai lầm trong đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế quốc tế khác.

Ông Trump ban hành sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO vào ngày 20/1, vài giờ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai. WHO cho biết họ rất lấy làm tiếc về động thái của quốc gia tài trợ hàng đầu của mình.

Theo nghị quyết chung năm 1948 của quốc hội Mỹ, ông Trump phải thông báo về việc Mỹ rút khỏi WHO trước một năm và Washington phải trả phần của mình dành cho quỹ chung của WHO.

Cho đến nay, Mỹ là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí. Ngân sách của WHO cho giai đoạn 2024-2025 là 6,8 tỷ USD. Hiện chưa rõ Mỹ còn nợ bao nhiêu trong số này.

Theo một số chuyên gia trong và ngoài WHO, sự rời đi của Mỹ có thể sẽ khiến các chương trình của tổ chức gặp rủi ro, đặc biệt là những chương trình giải quyết bệnh lao - bệnh truyền nhiễm gây chết người nguy hiểm nhất thế giới, cũng như HIV/AIDS và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe khác.

Quyết định này của ông Trump cũng sẽ ngừng quá trình đàm phán về hiệp ước đại dịch của WHO trong khi các thủ tục rời đi được tiến hành. Theo các điều khoản, các nhân viên chính phủ Mỹ làm việc với WHO sẽ được phân công lại và chính phủ sẽ tìm kiếm đối tác để tiếp quản các hoạt động cần thiết của WHO.

Việc ông Trump rút khỏi WHO không phải là bất ngờ, ông từng thực hiện các bước để rời khỏi cơ quan này vào trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi Mỹ rút khỏi WHO lần trước, ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và chấm dứt quá trình này trong ngày đầu tiên nhậm chức.