Đội ngũ của ông Trump lên kế hoạch rút Mỹ khỏi WHO ngay lập tức

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi có nguồn tin đáng tin cậy rằng ông Trump có kế hoạch rút Mỹ khỏi WHO, có thể là vào ngày đầu tiên hoặc rất sớm trong nhiệm kỳ của mình", Lawrence Gostin, giáo sư về y tế toàn cầu tại Đại học Georgetown ở Washington và giám đốc Trung tâm hợp tác của WHO về Luật Y tế Quốc gia và Toàn cầu, nói với hãng tin Reuters.

Trước đó, tạp chí Financial Times (FT) ngày 22/12 cho biết, các thành viên trong nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump nói với các chuyên gia y tế rằng, một số người trong nhóm được cho là muốn Mỹ ở lại WHO nhưng thúc đẩy cải tổ tổ chức này.

Tuy nhiên, một nhóm khác muốn Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO và xu hướng này đang thắng thế trong các cuộc tranh luận.

FT dẫn lời Ashish Jha, cựu điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, cho hay nhóm của ông Trump muốn nước Mỹ rút khỏi WHO ngay ngày đầu nhiệm sở của ông Trump, coi đó là biểu tượng đảo ngược động thái mà người tiền nhiệm Joe Biden đã làm trong ngày nhậm chức trước đây.

Vào ngày 20/1/2021, ông Biden đã nối lại quan hệ giữa Mỹ và WHO sau khi ông Trump khởi động quá trình rút khỏi tổ chức này vì chỉ trích năng lực ứng phó của WHO với đại dịch Covid-19.

Năm 2020, ông Trump cáo buộc WHO bị Trung Quốc "kiểm soát" trong bối cảnh đại dịch. Ông nói Bắc Kinh đã gây áp lực buộc WHO "lừa dối thế giới" về virus. Ông tuyên bố sẽ chuyển nguồn tài trợ WHO của Mỹ cho các tổ chức từ thiện y tế công cộng toàn cầu khác.

Theo nghị quyết của Quốc hội năm 1948, Mỹ có thể rút khỏi WHO nhưng phải thông báo trước một năm và phải trả các khoản phí còn thiếu.

Tháng trước, ông Trump đề cử người lâu năm hoài nghi về vaccine Robert F. Kennedy làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ông Robert F. Kennedy là một trong những người lên tiếng chỉ trích các biện pháp ứng phó của WHO với Covid-19 do khuyến nghị các chính phủ trên thế giới áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và giới thiệu các loại vaccine được phát triển nhanh chóng.

Kế hoạch rút Mỹ khỏi WHO phù hợp với những tuyên bố chỉ trích lâu nay của ông Trump đối với cơ quan y tế của Liên hợp quốc. Động thái này sẽ đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách y tế toàn cầu của Mỹ và "cô lập" Washington hơn nữa trong các nỗ lực quốc tế nhằm đối phó với bệnh dịch.

Những người chỉ trích cảnh báo rằng, việc Mỹ rút khỏi WHO có thể làm suy yếu hệ thống giám sát dịch bệnh và ứng phó khẩn cấp toàn cầu.

"Mỹ sẽ mất đi tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực y tế toàn cầu và Trung Quốc sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Tôi không thể tưởng tượng một thế giới mà không có một tổ chức WHO mạnh mẽ. Nhưng việc Mỹ rút lui sẽ làm suy yếu nghiêm trọng cơ quan này", chuyên gia Gostin nhận định.