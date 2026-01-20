Anh tính cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Bộ trưởng Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh Liz Kendall (Ảnh: Reuters).

Anh cũng đang cân nhắc ban hành hướng dẫn nghiêm ngặt hơn về việc sử dụng điện thoại di động trong trường học, chính phủ nước này cho biết hôm 19/1.

Anh cho hay sẽ xem xét thông tin từ khắp thế giới về nhiều đề xuất khác nhau, bao gồm đánh giá liệu việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội có hiệu quả hay không, và nếu được triển khai thì cách thực thi ra sao cho hiệu quả nhất.

Theo tuyên bố, các bộ trưởng Anh sẽ tới Australia, quốc gia tháng trước trở thành nước đầu tiên cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi, để học hỏi cách tiếp cận của nước này.

Chính phủ không nêu cụ thể độ tuổi, nhưng cho biết đang nghiên cứu lệnh cấm “đối với trẻ em dưới một độ tuổi nhất định”, bên cạnh các biện pháp khác như tăng cường kiểm tra độ tuổi và xem xét liệu độ tuổi đồng thuận kỹ thuật số hiện nay có quá thấp hay không.

Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang phải đối mặt với những rủi ro khi trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội, cũng như tác động của thời gian sử dụng màn hình đối với sự phát triển và sức khỏe tinh thần của trẻ em.

Sự bùng nổ nhanh chóng của nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra trên mạng gần đây đã làm trầm trọng thêm các lo ngại này, gây ra rủi ro lớn cho trẻ em.

Chính phủ Anh cũng cho biết đang cân nhắc loại bỏ hoặc hạn chế các tính năng có thể thúc đẩy việc sử dụng mạng xã hội mang tính gây nghiện hoặc cưỡng ép, ví dụ như kéo trang mạng xã hội vô hạn.

Theo chính phủ, Đạo luật An toàn Trực tuyến của Anh, đã nâng tỷ lệ trẻ em gặp phải kiểm tra độ tuổi trên mạng lên 47% từ mức 30%, đồng thời giảm 1/3 số lượt truy cập vào các trang web khiêu dâm.

“Những luật này chưa bao giờ được coi là điểm kết thúc, và chúng tôi biết các bậc phụ huynh vẫn còn những lo ngại nghiêm trọng. Đó là lý do tôi sẵn sàng thực hiện thêm các hành động tiếp theo", Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall nói.