Ấn Độ bắt tay Nga, lần đầu sản xuất máy bay chở khách

Dự án đánh dấu lần đầu Ấn Độ sẽ sản xuất máy bay chở khách hoàn chỉnh trong nước (Ảnh: HAL).

Tập đoàn hàng không nhà nước Ấn Độ Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Cổ phần Công cộng United Aircraft Corporation (PJSC-UAC) của Nga về việc sản xuất máy bay SJ-100. Thỏa thuận này được ký tại Moscow vào đầu tuần này.

Đây sẽ là dự án đầu tiên sản xuất máy bay chở khách tại Ấn Độ.

Tính đến nay, hơn 200 chiếc SJ-100 đã được sản xuất và đang được khai thác bởi hơn 16 hãng hàng không thương mại.

“SJ-100 sẽ tạo nên bước ngoặt trong việc kết nối các tuyến bay ngắn theo chương trình UDAN của Ấn Độ. Theo thỏa thuận này, HAL sẽ có quyền sản xuất máy bay SJ-100 cho các khách hàng trong nước”, tập đoàn hàng không Ấn Độ cho biết.

Thỏa thuận được ký với sự chứng kiến của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HAL, ông D.K. Sunil và Tổng giám đốc PJSC-UAC Vadim Badekha.

UDAN là chương trình nhằm đảm bảo kết nối hàng không khu vực tại Ấn Độ.

HAL cho biết việc sản xuất máy bay SJ-100 tại Ấn Độ sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một “chương mới” trong lịch sử ngành hàng không nước này. “Đây là một bước tiến hướng tới hiện thực hóa giấc mơ ‘Aatmanirbhar Bharat’ (Ấn Độ tự cường) trong lĩnh vực hàng không dân dụng”, HAL nhấn mạnh.

HAL cho hay hoạt động sản xuất này cũng sẽ củng cố khu vực tư nhân và tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp trong ngành hàng không.

“Ước tính trong 10 năm tới, ngành hàng không Ấn Độ sẽ cần hơn 200 máy bay trong phân khúc này cho các tuyến bay khu vực, cùng khoảng 350 máy bay khác phục vụ khu vực Ấn Độ Dương để đáp ứng nhu cầu du lịch quốc tế gần”, HAL cho biết.

“Sự hợp tác giữa HAL và UAC là kết quả của niềm tin lẫn nhau giữa hai tổ chức. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên một máy bay chở khách hoàn chỉnh được sản xuất tại Ấn Độ”, HAL nói thêm.

“Dự án tương tự gần nhất là việc HAL sản xuất máy bay AVRO HS-748, bắt đầu từ năm 1961 và kết thúc năm 1988”, thông cáo cho biết. Máy bay AVRO HS-748 từng được Không quân Ấn Độ sử dụng.

Trước đó, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov tuyên bố rằng Nga đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có thể sản xuất toàn bộ linh kiện máy bay trong nước.

“Đúng là như vậy. Tôi xác nhận chính xác là như vậy”, ông nói khi được hỏi liệu Nga có trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới tự sản xuất toàn bộ linh kiện máy bay hay không.

Ông cho biết không có quốc gia nào khác mà tất cả các linh kiện đều được sản xuất trong nước.

“Đây là biện pháp bắt buộc, chứ không phải mong muốn của chúng tôi. Chúng tôi luôn quan tâm đến hợp tác quốc tế, vốn thực sự là nền tảng của máy bay Sukhoi Superjet vào đầu những năm 2000.

Ông Manturov không nêu cụ thể dòng máy bay nào của Nga đã được nội địa hóa hoàn toàn quá trình sản xuất, nhưng Moscow đang phát triển 2 dòng phi cơ thương mại mới MS-21 và SJ-100.