Alaska phát 1.000 USD cho mỗi người dân

Người dân ở Alaska (Ảnh minh họa: ANA).

Cơ quan tài chính bang Alaska ngày 26/9 cho biết, bang sẽ bắt đầu phân phát 1.000 USD cho những cư dân đủ điều kiện từ ngày 2/10, và một đợt chi trả khác sẽ diễn ra vào 23/10.

Theo cơ quan này, hơn 600.000 người dân Alaska đã được xác nhận đủ điều kiện nhận khoản chi trả năm nay.

Hồi tháng 5, các nhà lập pháp Alaska đã thông qua ngân sách bao gồm mức chi 1.000 USD/người dân. Khi điều chỉnh theo lạm phát, đây là khoản chi trả nhỏ nhất kể từ lúc chương trình bắt đầu năm 1982.

Cơ quan lập pháp bang đã không còn áp dụng công thức tính toán theo luật định để xác định cổ tức kể từ năm 2016, mà ngày càng phụ thuộc vào nguồn thu từ Quỹ Dài hạn để trang trải chi phí cho các dịch vụ công trong bối cảnh nguồn thu từ dầu mỏ suy giảm.

Thống đốc Mike Dunleavy hồi tháng 12 năm ngoái từng đề xuất quay lại công thức gốc, theo đó mỗi cư dân đủ điều kiện sẽ nhận gần 3.900 USD. Tuy nhiên, ông ước tính kế hoạch này sẽ khiến ngân sách thâm hụt tới 1,5 tỷ USD.

Thay vào đó, các nhà lập pháp đã chọn mức chi trả thấp hơn nhằm tránh phải rút quá nhiều từ các quỹ dự trữ vốn đã cạn kiệt của bang.

Quỹ đầu tư dầu mỏ trên được lập ra từ năm 1976 nhằm giữ một phần tài sản từ tài nguyên chung cho thế hệ sau.