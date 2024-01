4 người Ukraine có thể bị phạt tù vì đăng video Nga không kích lên mạng

Hiện trường một vụ tấn công của Nga nhằm vào Kiev (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Ukraine cho biết, 4 công dân nước này đã bị bắt sau khi đăng video về các cuộc không kích của Nga vào khu vực Kiev, đồng thời nhấn mạnh rằng họ có thể bị buộc tội giúp Nga điều chỉnh hỏa lực.

Moscow tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm quân sự xung quanh Kiev trong các cuộc tấn công tuần này, mặc dù quân đội Ukraine tuyên bố đánh chặn hầu hết các tên lửa và UAV.

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) thông báo về vụ bắt giữ trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 4/1, tuyên bố 4 blogger (người làm nội dung trên mạng internet) giấu tên đã "quay video trái phép" về các cuộc tấn công của Nga hôm 2/1 và chia sẻ các video lên mạng.

"Cơ quan An ninh một lần nữa nhấn mạnh việc cấm quay và đăng tải các video và hình ảnh liên quan đến hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, cũng như hậu quả từ các cuộc tấn công của đối phương", SBU cho biết.

Họ cho rằng, việc đăng tải các video như vậy có thể giúp Nga nắm được thông tin về mục tiêu của Ukraine để Moscow điều chỉnh hỏa lực. Án phạt mà những người này đối mặt hình phạt có thể lên tới 12 năm tù mỗi người.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả vụ tập kích ngày 2/1 là "cuộc tấn công tập thể bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine", đồng thời cho biết thêm rằng Moscow nhắm vào các địa điểm sản xuất vũ khí quanh khu vực Kiev.

Vào ngày hôm đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chặn gần như tất cả các tên lửa đang bay tới, bao gồm 10/10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Trước đó, Nga nhiều lần cho rằng Ukraine không thể bắn hạ Kinzhal bằng Patriot do Mỹ viện trợ như Kiev tuyên bố, do tên lửa đánh chặn có vận tốc thấp hơn nhiều lần so với vũ khí siêu vượt âm của Moscow.

Trước đó, Nga cho hay, Ukraine đã tuyên bố đánh chặn được gấp 3 lần số tên lửa Kinzhal mà Nga thực sự đã phóng đi kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2022.