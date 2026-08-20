250 UAV Ukraine tập kích Moscow, Nga dội hỏa lực đáp trả

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại Kiev sau trận không kích của Nga ngày 20/8 (Ảnh: Reuters).

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận 250 máy bay không người lái đã bay về phía khu vực Moscow từ đêm 19/8 đến sáng 20/8. Nga tuyên bố đánh chặn phần lớn UAV Ukraine khi các máy bay không người lái còn ở khoảng cách khá xa so với trung tâm thủ đô.

"250 máy bay không người lái đã bay về phía khu vực Moscow; phần lớn trong số đó đã bị phá hủy ở những vị trí cách xa trung tâm", ông Sobyanin thông báo.

Vào rạng sáng nay, máy bay không người lái (UAV) Ukraine cũng tấn công một nhà máy lọc dầu tại Cộng hòa Tatarstan và một trạm tiếp nhận dầu tại vùng Krasnodar.

Các UAV Ukraine được cho là đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu TANECO ở Nizhnekamsk. Những bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy các UAV tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu trong đêm.

Tại một khu vực khác của Nga, kho dầu Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar cũng bị tấn công. Hệ thống giám sát vệ tinh FIRMS của NASA đã phát hiện một đám cháy tại kho dầu này.

Nhà máy lọc dầu TANECO trước đó từng bị lực lượng Ukraine tấn công vào ngày 10/8. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này, đồng thời cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đây.

TANECO là một nhà máy lọc dầu lớn ở Nizhnekamsk, cách Ukraine khoảng 1.200km, với công suất xử lý hơn 17 triệu tấn dầu mỗi năm.

Cơ sở hạ tầng dầu ở Nizhnekamsk đã nhiều lần trở thành mục tiêu của Ukraine. Lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu TAIF-NK vào tháng 7, trong khi nhà máy hóa dầu Nizhnekamskneftekhim nằm gần đó bị nhắm mục tiêu vào tháng 5 và tháng 6.

Kho dầu Tamanneftegaz, cơ sở xuất khẩu dầu quan trọng của Nga ở khu vực Biển Đen, cũng từng bị lực lượng Ukraine tấn công. Hồi tháng 6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 3 bồn chứa dầu, một đường ống dẫn dầu và cơ sở hạ tầng phục vụ việc vận chuyển tại địa điểm này đã bị hư hại.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm khả năng của Moscow trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, nhắm tới các nhà máy lọc dầu và những cơ sở năng lượng khác mà Kiev cho rằng giúp tài trợ và cung cấp nguồn lực cho chiến dịch quân sự của Nga.

Đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Nga cũng liên tiếp không kích các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào rạng sáng nay. Cuộc tấn công đã đánh trúng các khu dân cư và nhà kho tại Kiev.

Theo chính quyền quân sự thành phố Kiev, một cơ sở y tế và một cơ sở giáo dục cũng bị hư hại. Hàng loạt tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Kiev và các thành phố

Không quân Ukraine trước đó đã cảnh báo về sự xuất hiện của tên lửa Kalibr Nga gần làng Kagarlyk thuộc Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tấn công các cơ sở sản xuất linh kiện máy bay không người lái, một kho quân sự và một trung tâm hậu cần trong cuộc không kích vào Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga cũng kích hoạt các biện pháp an ninh tại các nước láng giềng của Ukraine, đồng thời là các nước thành viên NATO.

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan thông báo đã huy động máy bay chiến đấu và kích hoạt hệ thống phòng không để bảo vệ không phận Ba Lan, đặc biệt là tại các khu vực giáp biên giới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết các hệ thống radar đã phát hiện các mục tiêu trên không gần biên giới Ukraine trong đêm. 2 máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha (đang thực hiện nhiệm vụ cho NATO) và một trực thăng của không quân Romania đã được điều động khẩn cấp để ứng phó tình hình.