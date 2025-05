2 nhân viên Đại sứ quán Israel tại Mỹ bị bắn chết

Hiện trường vụ nhân viên đại sứ quán Israel bị bắn chết gần Bảo tàng Do Thái ở Washington DC (Ảnh: Reuters).

Hai nhân viên Đại sứ quán Israel đã bị bắn chết gần Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Washington DC, Mỹ vào tối 21/5.

Vụ tấn công xảy ra trong một sự kiện do Ủy ban Do Thái Mỹ (AJC) tổ chức tại bảo tàng.

Các nhà chức trách xác nhận 2 nhân viên Đại sứ quán Israel đã bị bắn chết ngay bên ngoài địa điểm tổ chức, nhưng danh tính của họ vẫn chưa được công bố.

"Hai nhân viên Đại sứ quán Israel đã bị sát hại một cách vô nghĩa vào tối nay gần Bảo tàng Do Thái ở Washington DC. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra và sẽ thu thập thêm thông tin để công bố", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đăng trên mạng xã hội X.

Vụ việc xảy ra ở khu vực đối diện Văn phòng FBI tại Washington. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này ngay sau vụ nổ súng, kêu gọi người dân tránh xa hiện trường.

Đại sứ quán Israel xác nhận đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, đồng thời xác nhận đại sứ Israel không có mặt tại sự kiện vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon lên án vụ nổ súng, mô tả đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào người Do Thái và đại diện của Israel.

"Vụ nổ súng chết người xảy ra bên ngoài sự kiện tại Bảo tàng Do Thái ở Washington DC là một hành động khủng bố bài Do Thái", đại sứ Israel đăng trên mạng xã hội.

"Việc gây tổn hại cho các nhà ngoại giao và cộng đồng Do Thái là hành động vượt qua lằn ranh đỏ. Chúng tôi tin tưởng rằng chính quyền Mỹ sẽ có hành động mạnh mẽ đối với những kẻ chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội này", ông Danon cho biết.

Pamela Smith, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô, cho biết một nghi phạm đang bị giam giữ vì liên quan đến vụ nổ súng gần Bảo tàng Do Thái khiến 2 người thiệt mạng.

"Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy cả hai nạn nhân đều đang rời khỏi một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái nằm ở khu 500 phố Third Street Northwest khi vụ nổ súng xảy ra. Chúng tôi tin rằng vụ nổ súng do một nghi phạm gây ra, người này đang bị giam giữ. Trước vụ nổ súng, nghi phạm được nhìn thấy đi lại bên ngoài bảo tàng", cảnh sát trưởng nói thêm.

Bà Smith cho biết nghi phạm, người mà bà nêu tên là Elias Rodriguez, 30 tuổi đến từ Chicago, đã "rút súng lục và nổ súng bắn trúng cả 2 nạn nhân".

Sau vụ nổ súng, nghi phạm đã vào trong bảo tàng và bị lực lượng an ninh sự kiện bắt giữ. Bà Smith cho biết nghi phạm đã hô "Giải phóng Palestine" khi bị bắt giữ.

Bảo tàng Do Thái tọa lạc tại trung tâm Washington DC và thường xuyên tổ chức các sự kiện tôn vinh di sản Do Thái và sự tham gia của cộng đồng Do Thái. Sự kiện hôm 21/5 là một phần của chương trình AJC quy tụ các nhà ngoại giao, lãnh đạo cộng đồng và các tổ chức Do Thái.