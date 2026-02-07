Cụ mai 150 tuổi xuất hiện tại Lễ hội Xuân Cần Giờ

Ngày 7/2, Lễ hội Xuân được tổ chức tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (xã Cần Giờ, TPHCM). Sự kiện được bao phủ trong sắc màu rực rỡ với cổng chào và các mô hình nghệ thuật, linh vật năm Bính Ngọ.

Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng, chụp hình cùng 300 gốc đào và 300 gốc mai. Trong đó, một gốc mai phú quý 150 tuổi được vận chuyển từ An Giang đến lễ hội.

Đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây đến hiện tại, khiến nhiều người thích thú chiêm ngưỡng, chụp hình.

Khách tham quan chụp hình kỷ niệm tại Lễ hội Xuân Cần Giờ (Ảnh: Lê Trai).

"Lần đầu tiên, tôi được chiêm ngưỡng số lượng mai, đào nhiều như vậy. Nhìn rất có không khí Tết", chị Nguyễn Hà My, 22 tuổi, ngụ xã Cần Giờ, chia sẻ.

Với thời gian lễ hội kéo dài xuyên Tết Bính Ngọ, bên cạnh trải nghiệm ngắm hoa, du khách còn được tham gia lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền.

Ban tổ chức chuẩn bị 22 khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc. Với lễ hội khinh khí cầu, du khách được trải nghiệm ngắm toàn cảnh cung đường hoa Tết, biển và rừng ngập mặn Cần Giờ từ trên cao.

Du khách chụp hình bên gốc mai 150 tuổi (Ảnh: Lê Trai).

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết, chuỗi hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hoá tốt đẹp của Tết cổ truyền. Đồng thời, chương trình còn quảng bá vùng đất sinh thái xanh, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Theo ban tổ chức, trong đêm khai mạc và giao thừa, du khách được chiêm ngưỡng chương trình pháo hoa đặc sắc. Bên cạnh đó, lễ hội còn có không gian ẩm thực đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ để du khách mua sắm.

Lễ hội còn có các hoạt động dân gian truyền thống như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, gói bánh tét, các khu vực vui chơi giải trí cho trẻ em.