Chiếc bánh pía nặng 368kg và cây lạp xưởng dài 26m xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 28/1, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục đối với chiếc bánh pía nặng 368kg, đường kính 1,68m và cây lạp xưởng dài 26m, đường kính 5cm, nặng 62,8kg do Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên thực hiện.

Chiếc bánh pía xác lập kỷ lục Việt Nam (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, đơn vị này từng 2 lần xác lập kỷ lục bánh pía vào các năm 2006 và 2013.

Theo ban tổ chức, việc thực hiện chiếc bánh pía kỷ lục 368kg mang ý nghĩa tôn vinh nghề bánh truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh văn hóa ẩm thực Việt Nam đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Đại diện đơn vị thực hiện nhận bằng xác lập kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để ra lò được chiếc bánh pía và lạp xưởng kỷ lục này, đội ngũ nhân sự cần đến 20 người tham gia. Các công đoạn được thực hiện nghiêm ngặt, từ chuẩn bị nguyên liệu, cân đo, phối trộn đến tạo hình và hoàn thiện sản phẩm.

Riêng bánh pía sử dụng khối lượng lớn nguyên liệu như đậu xanh, đậu đỏ, bột mì, trứng muối, chà bông và lạp xưởng. Cây lạp xưởng được chế biến từ thịt và mỡ heo theo quy trình kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ.

Chị Mai, một trong những khách mời của sự kiện, nói: "Tôi cảm thấy rất ấn tượng trước chiếc bánh pía khổng lồ và cũng vinh dự khi là một trong những người đầu tiên thưởng thức chiếc bánh vừa ra lò.

Bánh pía không chỉ là đặc sản của tỉnh Sóc Trăng cũ mà thời gian qua đã vươn xa ở nhiều quốc gia, đây là một điều rất đáng tự hào về thương hiệu Việt đạt thành công như thế".