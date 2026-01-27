Lò đường hiếm hoi ở Đà Nẵng nổi lửa ngày cận Tết

Lò đường thủ công Đất Quảng tại xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng, đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm truyền thống.

Vào những ngày cuối tuần, lò đường Đất Quảng đón khoảng 200 lượt khách từ khắp nơi. Chị Nguyễn Lệ Hữu, từ trung tâm Đà Nẵng, cùng gia đình đã đến đây để tham quan, chụp ảnh và mua vài ký về dùng hoặc làm quà.

Chị Hữu thích thú với sản phẩm thủ công làm từ cây mía (Ảnh: Công Bính).

Chị Hữu biết đến lò đường qua mạng xã hội và muốn đưa chồng con về trải nghiệm cách làm thủ công, một nghề truyền thống mà gia đình chị từng gắn bó.

Các sản phẩm đường thủ công được làm ra đến đâu, bán hết đến đó. Bánh tráng được nhúng vào chảo đường đang sôi, có giá 15.000 đồng/cái. Đây là món đặc sản quê hương được nhiều gia đình mua về thưởng thức hoặc làm quà.

Khách còn được tự bỏ đậu phụng rang vào hũ, sau đó đường nóng được đổ vào, thêm một chút chanh để chống đông, tạo ra món kẹo đậu phụng thơm ngon như kẹo mạch nha.

Đối với đường đổ bát/thẻ được đổ vào bát hoặc khuôn, sau vài chục phút nguội là có thể mang về. Sản phẩm này được các bà nội trợ ưa chuộng để làm gia vị nấu nướng, theo xu hướng quay về dùng đường thủ công.

Lò đường thủ công ở Đà Nẵng nổi lửa phục vụ thị trường Tết (Video: Công Bính).

Ngoài ra, đường được nấu chín, đổ vào thùng gỗ và đảo liên tục cho nguội, sau đó chà xát để tạo thành đường cát. Sản phẩm này cũng đang rất được ưa chuộng.

Ông Trần Tấn Tiến (66 tuổi), một công nhân tại lò đường cho biết ngày thường ông có thu nhập khoảng 350.000 đồng với 10 mẻ đường. Những ngày cuối tuần, khách đông, lò làm thêm 5 mẻ, thu nhập của ông cũng tăng lên. Dù công việc vất vả, nhưng mọi người đều vui vẻ vì có thêm thu nhập trang trải cho dịp Tết.

Sản phẩm bánh tráng nhúng đường là món ăn mà khách không thể không mua mỗi khi đến lò đường (Ảnh: Công Bính).

Theo ông Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi), chủ lò đường Đất Quảng, ông mở lò này với mong muốn lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Trước đây, vùng Quế Sơn nổi tiếng với nghề trồng mía và làm đường thủ công, nhưng sau này nhiều lò đã đóng cửa do mía không còn hiệu quả kinh tế.

Lò đường Đất Quảng bắt đầu hoạt động từ ngày 25/12/2025. Sau hơn một tháng, lò đã tiêu thụ 5 tấn mía cây mỗi ngày và đón hàng trăm lượt khách. Ông Thắng đã đầu tư hơn 200 triệu đồng cho giai đoạn 1 và dự định tiếp tục mở rộng để bảo tồn nghề và hương vị quê hương. Lò hiện có 10 công nhân với thu nhập tùy theo năng suất.

Để cho ra sản phẩm tốt, người thợ đốt lò phải duy trì ngọn lửa to và đều (Ảnh: Công Bính).

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, mía cây được thu mua từ các xã lân cận, sau đó rửa sạch bằng vòi nước áp lực trước khi ép lấy nước. Nước mía trong và sạch sẽ giúp sản phẩm đường đạt chất lượng tốt hơn.

Khi nấu, người thợ phải liên tục đưa củi và xác mía khô vào lò để duy trì ngọn lửa lớn, giúp nước đường nhanh sôi. Mỗi mẻ mất 50-60 phút để hoàn thành.

Ông Nguyễn Minh Sỹ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Quế Sơn Trung, đánh giá cao hiệu quả bước đầu của lò đường Đất Quảng. Lò không chỉ giúp tiêu thụ mía cho người dân địa phương, tạo việc làm mà còn góp phần lưu giữ nghề truyền thống.