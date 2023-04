Xót xa cảnh chồng tai biến, vợ chật vật lo cho 6 miệng ăn

Tai ương ập đến gia đình nghèo

Rạng sáng một ngày đầu tháng 4, chị Ngô Thị Chất (40 tuổi, trú thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thức dậy. Lúc này, 3 con nhỏ của chị vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Sau khi xoa bóp chân, tay cho người chồng đang mang bệnh nặng, chị xuống bếp nấu vội nồi cơm và vài món ăn đơn giản.

Đồ ăn này chị chuẩn bị cho con ăn sáng, đến trường và chồng dùng trong buổi trưa. Rồi chị lặng lẽ dắt xe máy ra khỏi nhà, nổ máy và hướng thẳng về thành phố Hà Tĩnh - nơi cách nhà hơn 10km. Trên xe máy "cõng" xe rùa và xẻng - là những đồ nghề của chị.

Đến nơi, chị Chất đánh bệt xuống vỉa hè đường Nguyễn Du và chờ người ta thuê gì thì làm nấy. Công việc này không có thu nhập ổn định nhưng lại là nguồn sống của 6 con người trong suốt những năm qua.

Chị Chất kết hôn với anh Lê Văn Bình (46 tuổi) vào năm 2009. Họ có 3 người con, cháu gái đầu đang học lớp 6, cháu gái thứ hai học lớp 5 và cháu trai út đang học lớp 2.

Ngoài các con, vợ chồng chị Chất sống với bố mẹ già yếu. Gia đình thuộc diện nghèo khó ở địa phương.

Cuối năm 2018, chính quyền hỗ trợ cho gia đình 40 triệu đồng. Họ vay mượn thêm ngân hàng và người thân để xây căn nhà nhỏ. Trong khi công trình đang xây dựng dở dang thì tai ương ập đến.

"Chồng tôi làm công nhân ở công trường. Việc nặng nhọc, sức khỏe suy giảm, anh vẫn gắng gượng để có tiền lo cho gia đình và trang trải nợ nần. Một hôm khi về vừa trở về nhà, anh bị tai biến, ngã quỵ", chị Chất ngậm ngùi kể.

Trong khi gia đình đưa anh Bình đến nhiều bệnh viện chữa trị, người cha già lại phải đi phẫu thuật vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Bệnh của ông sau đó di căn sang gan, phổi, tim. Đến ngày 26/1 Âm lịch vừa qua, bố chồng chị Chất qua đời.

Gánh nặng đổ dồn lên vai người vợ khốn khổ

Hiện nay, anh Bình nằm nhà, muốn di chuyển phải ngồi xe lăn. Mọi sinh hoạt cá nhân của người đàn ông này đều cần đến sự hỗ trợ của người thân. Mỗi khi trái gió trở trời, anh lên cơn co giật, tính khí không bình thường.

Kể từ ngày chồng lâm bệnh và cha chồng qua đời, kinh tế gia đình chị Chất kiệt quệ, nợ chồng nợ.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền trong nhà đều đổ dồn lên vai chị Chất. Người phụ nữ gồng mình đi làm thuê, từ bốc vác, phụ hồ đến rửa bát. Ai thuê gì chị cũng làm. Ngày nhiều, chị kiếm được 200.000-300.000 đồng, ngày vài chục nghìn và không ít lần trở về tay không.

"Có hôm mệt, tôi đi khám, kết quả bị đau thoái hóa cổ, hẹp thực quản. Bác sĩ bảo tôi đừng làm việc nặng. Nhưng nếu tôi không đi làm, chồng, mẹ già 74 tuổi thường xuyên đau ốm và 3 con nhỏ sẽ sống sao?", chị Chất giãi bày.

Trong khi chị Chất tâm sự về hoàn cảnh, anh Bình nằm trên giường với ánh mắt vô hồn và chân tay co quắp.

"Cũng có lúc tôi oán trách ông trời bởi răng (sao - PV) số tôi cứ khổ mãi, như phận bèo trôi từ sông ra biển. Nhưng ngay sau đó, tôi lại tự động viên mình, phải mạnh mẽ, bèo trôi về đâu thì trôi. Tôi phải cố gắng vì các con, vì gia đình", chị Chất chia sẻ.

Nói về ước muốn, chị Chất chỉ mong mình đủ sức khỏe, đi làm lo cho gia đình, để mẹ già, chồng con không bị đứt bữa và các cháu không phải bỏ học giữa chừng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Trọng Hợp, Phó chủ tịch UBND xã Mai Phụ xác nhận, hoàn cảnh của gia đình chị Ngô Thị Chất thuộc diện khó khăn tại địa phương.

"Chồng chị không may bị tai biến, giờ ngồi xe lăn. Ba con của họ đang nhỏ, còn người mẹ già bị suy nhược cơ thể. Mọi gánh vác đều đổ lên vai chị Chất, rất vất vả. Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong, hoàn cảnh của họ được nhiều nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ", ông Hợp nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4821 xin gửi về:

1. Chị Ngô Thị Chất

- Địa chỉ: Thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

- ĐT: 0981956977

- STK: 3712 205 263 565 (ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Ngô Thị Chất).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(Nội dung chuyển khoản ghi: Ủng hộ MS 4821)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269