Chồng kề cận cái chết, người phụ nữ 5 con chỉ mong đủ cái ăn sống qua ngày

Đó là lời tâm sự về hoàn cảnh trớ trêu của chị Lê Thị Thu Hương (36 tuổi, trú thôn Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Chị Hương kết hôn với anh Lưu Minh Hà (34 tuổi) vào năm 2005. Họ có với nhau 5 người con gái, hiện con đầu đang học lớp 12, còn đứa út mới 3 tuổi.

Số phận như cứ mãi trêu đùa

Gia đình chị Hương thuộc diện khó khăn tại địa phương. Họ từng mong ước có một cuộc sống hạnh phúc, có đủ sức khỏe nuôi các con ăn học, khôn lớn nên người. Nhưng, số phận cứ mãi trêu đùa khiến chị Hương nhiều lần u uất...

Trò chuyện trong nước mắt, chị Hương kể, năm 2006, sau thời gian ở trọ làm công nhân ở miền Nam, vợ chồng quyết định về quê sinh sống. Trên mảnh đất của cha mẹ để lại, họ vay mượn nội ngoại, cất được một căn nhà cấp bốn sinh sống.

Các con lần lượt chào đời. Hai vợ chồng bươn chải từ vài sào ruộng đến làm chổi đót, phụ hồ và bất cứ công việc gì được người ta thuê mướn để có tiền trang trải cuộc sống.

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi thì biến cố bắt đầu đổ ập đến gia đình nhỏ vào năm 2016. Người mẹ trẻ bị thoát vị đĩa đệm dẫn đến di chứng ở chân. Không có tiền chạy chữa, chị chấp nhận số phận, ở nhà.

Đôi chân người phụ nữ ngày càng đi lại khó khăn, sức khỏe giảm sút, không làm được việc nặng. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai chồng.

Nào ngờ, bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Đầu năm 2020, anh Lưu Minh Hà đi làm thuê ở công trình, bị tai nạn lao động, vỡ xương trán.

Thời gian ngắn sau, anh được phát hiện có nhiều bệnh hiểm nghèo như lao phổi nặng, xơ gan cổ trướng.

"Tháng 12/2020, bệnh tình của anh trở nặng, phải nhập viện cấp cứu và điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê sâu.

Vì chi phí điều trị quá cao, tôi vay mượn, cầm cố tài sản cho ngân hàng nhưng chỉ lo được một thời gian ngắn. Khi chưa biết xoay xở ra sao thì mẹ chồng vì đi chăm anh ở bệnh viện dẫn đến kiệt sức. Cách đây 4 tháng, mẹ đã qua đời", chị Hương ngậm ngùi.

"Vì các con nên gắng gượng sống..."

Cũng vì không có tiền chạy chữa, anh Hà hiện nay phải ở nhà sống lay lắt chờ chết. Bị nhiều căn bệnh cùng lúc hành hạ mà không có tiền điều trị, người đàn ông vốn hiền lành chịu khó giờ đây sống trong chán chường. Anh trở nên loạn thần, hay cáu gắt và đập phá đồ đạc.

"Bạn cùng tuổi, họ còn làm ăn được mà tôi lại không thể làm được việc nặng, chỉ loanh quanh trong nhà. Tôi cũng tủi thân, nhục nhã lắm. Sáu mẹ con trông cậy vào chồng mà trời lại không thương. Tôi từng nghĩ mình đã rơi vào bước đường cùng nên muốn kết thúc cuộc đời để thoát khỏi cảnh khổ này. Nhưng nghĩ đến 5 đứa con, tôi phải gắng gượng sống. Mỗi lần bệnh tật hành hạ, tôi uống thuốc giảm đau trụ qua ngày để chăm chồng, chăm con", người mẹ khóc nghẹn.

Hiện nay, các con chị đều đang độ tuổi ăn học. Cháu lớn học lớp 12, một cháu lớp 10, một cháu lớp 7, một cháu lớp 1 và cháu bé nhất mới 3 tuổi.

Chị Hương tâm sự, sinh con ra, cũng như bao bậc làm cha, làm mẹ khác, đều mong các con được ăn học đầy đủ. Trước hoàn cảnh này, có người khuyên chị cho các cháu lớn nghỉ học đi làm thêm phụ giúp gia đình. Điều đó khiến chị rất đau lòng.

Cầm những tờ giấy khen của các con trên tay, chị Hương nước mắt giàn giụa cầu cứu:

"Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, từng nghỉ học khi hết lớp 9 để đi rửa bát thuê, giờ các con lại có nguy cơ giống hoàn cảnh của mình. Trong khi các cháu đều có học lực khá, giỏi. Cháu đầu nói ước mơ còn muốn học sư phạm nữa nhưng tôi giờ đã bất lực. Vì không còn cách nào khác, tôi mong cộng đồng thông cảm và giúp đỡ để các cháu có tiền đi học. Còn vợ chồng không có tiền chữa bệnh nên chỉ mong ước có đủ cái ăn sống qua ngày".

Ngày 20/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Tình, Phó chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà xác nhận, gia đình vợ chồng chị Lê Thị Thu Hương, anh Lưu Minh Hà thuộc diện khó khăn tại địa phương.

"Chị Hương không thể làm việc nặng, anh Hà đang mang bệnh hiểm nghèo. Gia đình đông con mà các cháu đều đang độ tuổi ăn học. Hy vọng thông qua nhịp cầu nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cho gia đình này vượt qua giai đoạn khó khăn", ông Tình nói.

