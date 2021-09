Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

Người mẹ bất hạnh ấy là Chị Lường Thị Thông, năm nay mới 24 tuổi (trú tại xóm Diềm 2, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Tại khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, đứa bé 13 tháng tuổi, người mềm oặt như sợi bún, chân tay buông thõng, nằm vắt vẻo trên đôi tay mẹ.

Nước mắt lưng tròng, giọng chị Thông nghẹn lại kể, bé Đinh Thanh Hạ chào đời như những đứa trẻ bình thường, nhưng chỉ sau một cơn sốt, giờ thì... đặt đâu nằm đấy, không cất được cổ lên như những đứa trẻ khác. "Bác sĩ bảo, con em phải điều trị lâu dài nữa thì mới có thể hồi phục được. Gia đình em đã kiệt quệ rồi, em biết làm thế nào để cứu con đây", người mẹ nghẹn lại.

Đưa tay gạt nước mắt, người mẹ đau khổ kể tiếp, gần 2 tháng trước, tai họa bất ngờ giáng xuống đứa con gái bé bỏng của chị. Khi đó Thanh Hạ đã biết bò khắp nhà, đi men theo và bi bô tập nói…, sự hiếu động, đáng yêu của con bé 11 tháng tuổi làm cho cuộc sống của gia đình chị Thông luôn ngập tràn hạnh phúc. Mỗi khi con nhoẻn cười, chị Thông như thấy xua tan hết âu lo, mệt mỏi. Nhưng thật đau xót, nụ cười thiên thần của con bé vụt tắt sau một cơn sốt cao.

Hoảng sợ, chị đưa con đến Bệnh viện huyện Mai Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bé, ngay lập tức bác sĩ cho bé chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, rồi chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Ở bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ cho biết Thanh Hạ mắc viêm não do virus, di chứng của căn bệnh đã khiến cô bé bị liệt toàn thân. Căn bệnh của Thanh Hạ phải điều trị lâu dài, mới có hy vọng hồi phục.

2 vợ chồng nghèo đành gửi đứa con gái lớn 5 tuổi cho ông bà nội, rồi thay phiên nhau chăm sóc Thanh Hạ ở bệnh viện. Nằm bệnh viện Nhi Trung ương khoảng 3 tuần, Thanh Hạ lại được chuyển sang bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp tục chữa trị.

Chị Thông tâm sự: ngày con mắc bệnh, trong nhà vợ chồng chị không có lấy một đồng. Vợ chồng chị vay "nóng" hàng xóm được 2 triệu đồng để đưa con đi cấp cứu. Trong nhà cũng không có thứ gì có thể bán ra tiền. Để con được nằm viện chữa trị số tiền vay nợ cứ tăng lên theo những ngày con nằm viện, giờ đã lên tới hơn 50 triệu đồng.

Người mẹ nghèo khó cho biết thêm, ở quê mọi sinh hoạt của gia đình chị chỉ trông vào mấy sào nương cằn cỗi và tiền công làm thuê của người chồng từ Hà Nội gửi về. Nhưng, từ khi dịch Covid-19 liên tục bùng phát, anh mất việc. Cuộc sống của gia đình hộ cận nghèo này vốn đã khốn khó, nay con lại mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị lâu dài đã đẩy họ lâm vào ngõ cụt. Gần 2 tháng nay, chị Thông "bám trụ", cầm cự ở bệnh viện nhờ những suất cơm, cháo từ thiện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Vũ Thị Vui, Trưởng khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não cho biết, đây là ca bệnh rất đáng tiếc khi cô bé bị viêm não, dẫn đến bị liệt toàn thân. Tại đây chúng tôi đang tiến hành châm cứu cho bé, để mong cải thiện tình hình tốt nhất có thể. Trước mắt, sau một quá trình điều trị, cô bé đã có những bước cải thiện đáng kể.

Bác sĩ Vui cho biết thêm, căn bệnh của bé Hạ phải điều trị tích cực, lâu dài. Ngoài các chi phí trong Bảo hiểm y tế chi trả, bé cần phải sử dụng thêm thuốc cũng như các loại thực phẩm dinh dưỡng. Nhưng hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn quá, hiện tại ngay đến chi phí ăn, đi lại, bỉm, sữa, gia đình bé cũng khó có thể lo nổi…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4225: Chị Lường Thị Thông

Địa chỉ: Xóm Diềm 2, xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0377592827

Hiện bé Hạ đang điều trị tại Khoa Điều trị chăm sóc trẻ bại não, Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Điện thoại: 0339511784. (Chị Lan, cán bộ Phòng Công tác Xã hội).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269