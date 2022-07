Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Trưa nắng như đổ lửa, khi các nhà đều yên ắng trong giấc nghỉ trưa, thì tiếng cậu bé Hùng la hét càng trở nên rõ ràng hơn. Trò chuyện với bác Nguyễn Văn Khiêm - Bí thư, trưởng thôn, đội 15, thôn Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên về cậu bé đáng thương ấy, ai cũng nghẹn lại.

"Anh Dũng, chị Huệ đều là người khiếm thị, không nhìn thấy gì cả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào đồng trợ cấp ít ỏi. Khi sinh cháu Hùng ra, ai cũng mừng cho gia đình cô chú ấy vì đứa con là tất cả của hai vợ chồng, nào ngờ cháu bé bị ung thư võng mạc phải đi điều trị và lắp mắt giả" - Bác Khiêm kể.

Đó là lí do vì sao với người dân ở nơi đây đã quá quen với tiếng khóc tru chéo của cậu bé 5 tuổi này. Gương mặt nhòe nhoẹt nước, Hùng nhìn thấy mờ mờ bằng con mắt còn lại, thấy người lạ đến nhà, em chạy ra nép vào ngực bố trông đến tội…

Hoàn toàn không nhìn thấy, cả anh Dũng và chị Huệ đều di chuyển dựa vào một chiếc gậy nhỏ khua tìm đường và theo thói quen. Hai mí mắt lộn ra hết bên ngoài đỏ hỏn, chị Huệ liên tục cúi mặt vì biết có thể khiến mọi người hoảng sợ.

Cảm nhận được vợ mình sẽ ngượng ngùng nên anh Dũng khẽ nắm lấy tay vợ động viên, một tay ôm lấy con như vỗ về cho con khỏi sợ. Giọng anh buồn lắm, rầu rĩ: "Nhiều khi vợ chồng tôi tự trách bản thân mình vì quá khao khát có 1 đứa con mà sinh con ra nhưng con chào đời lại bị căn bệnh ung thư võng mạc, đó cũng là lỗi của chúng tôi. Tôi không nhìn thấy con, không biết mặt mũi con như thế nào nhưng mọi người nói con đẹp trai, gương mặt sáng sủa, tôi mừng lắm.Vậy mà căn bệnh ung thư sao lại chọn đúng con tôi cơ chứ… Tôi đau xót lắm cô ạ".

Từng lời anh Dũng tâm sự, chúng tôi hiểu được. Với bất kì ông bố, bà mẹ nào thì con cái cũng là tất cả niềm hi vọng, đặc biệt với anh chị đã có quá nhiều thiệt thòi nên bao nhiêu yêu thương, kì vọng đều dồn cả vào con. Nào ngờ bất hạnh lại tiếp tục đeo bám.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Hùng, BS. Phạm Thị Minh Châu - Phó khoa Mắt trẻ em, BV Mắt TW cũng vô cùng ái ngại khi nhắc đến bệnh nhân nhi đặc biệt này: "Chúng tôi đã điều trị cho con một thời gian dài rồi nên rất hiểu hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ đều không nhìn thấy nên đưa con lên viện lần nào cũng phải nhờ một người đi cùng. Con được chẩn đoán bị ung thư võng mạc, đã khoét bỏ một mắt bên phải, còn mắt bên trái cũng rất nan giải vì khối u tiến triển rất mạnh".

Xót cho con, chúng tôi càng lo lắng hơn trước tình cảnh của vợ chồng anh chị. Với đồng trợ cấp ít ỏi thì đến bữa ăn hàng ngày cũng phải tằn tiện, nói gì đến việc tiếp tục đi chữa bệnh cho con. Bĩ cực và cùng đường, anh chị chỉ còn biết nhờ người viết đơn cầu cứu sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.

"Xin các cô, các chú cứu sống con trai tôi. Chúng tôi cùng đường rồi, những chỗ vay mượn được cũng đã hỏi hết rồi. Giờ chẳng còn biết phải làm sao nữa…"- Chị Huệ nắm lấy tay chúng tôi khẩn thiết cầu xin.

Nhìn người mẹ tội nghiệp ấy, tất thảy những người có mặt ai cũng buốt ruột gan. Thương chị, xót cho con và cảm nhận nỗi đau đớn của cả gia đình nhỏ ấy đang ngày một nhiều hơn khi sự bế tắc, bất lực cứ ngày một lớn dần. Anh chị còn biết làm gì đây khi mà đôi mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì cả… Ngửa cổ lên trời, kêu cứu, liệu có thấu tận trời xanh và thay đổi được gì không? Anh chị không biết nữa nhưng đó là cách duy nhất mà người bố, người mẹ đáng thương này có thể làm để mong cứu lấy tính mạng của đứa con trai mang trong mình căn bệnh ung thư võng mạc.

