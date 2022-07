Xót thương hai mẹ con khiếm thị ôm nhau khóc cầu xin sự giúp đỡ

Tình cảnh đáng thương đó là của mẹ con em Đỗ Thị Nhật (xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Trở về thăm em khi cái nắng chói chang như đổ lửa, ấy vậy mà trong gian bếp chật hẹp, tối tăm, Nhật vẫn ôm con ngồi đó… mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm lưng. Em đang bộn bề suy nghĩ trong lần xuống viện tới đây của con, biết lấy tiền ở đâu ra… nên không để ý xung quanh và thời tiết như thế nào nữa.

Thấy chúng tôi về thăm, Nhật mừng lắm vì có chút le lói hi vọng đã đến với em. Chậm rãi bước đi từng chút một, đôi bàn tay em lần sờ lối ra sân cho thoáng và lấy chiếc ghế cũ mời chúng tôi ngồi. Em sinh ra đã bị rung giật nhãn cầu bẩm sinh khiến mắt bên trái đã mù hoàn toàn, còn mắt bên phải được khoảng chừng 2-3 mét. Cũng vì sự thiệt thòi đó nên em chỉ được học hết lớp 5 là về nhà phụ giúp bố mẹ.

"Em cũng đã từng có tình cảm với 1 người đàn ông chị ạ nên mới mang bầu sinh đôi hai đứa Hương, Thảo nhưng không ngờ khi em sinh cháu ra thì người đó cũng mất luôn liên lạc. Thời gian đầu vì quá khó khăn, không nơi bấu víu nên 3 mẹ con tá túc nhờ một nhà chùa ở trên Hà Nội. Em thì đi bán tăm kiếm cái ăn cho 2 con… nhưng giờ chân em đau nên không đi lại được nữa".

Nhật kể, giọng buồn và luôn cúi gằm mặt xuống. Có lẽ một phần em xấu hổ. Hai con chào đời thì may mắn có bé Hương phát triển bình thường, còn Thảo đôi mắt cũng giống mẹ nên chỉ nhìn thấy một chút. Cô bé còn được chẩn đoán tăng động nên mọi hành động đều rất khó kiểm soát, đó cũng là lí do Nhật không thể đẩy con đi bán tăm trên các con phố như trước được nữa.

Trong gia đình bố của Nhật và em trai cũng bị căn bệnh tương tự, thành ra không ai là chỗ dựa cho em được. Về tá túc nhà bố mẹ, em không còn nước mắt để mà khóc, chỉ ngậm ngùi, ngửa cổ lên trời cầu xin sự may mắn đến với mình.

Cuộc sống bế tắc, Nhật đã từng lần sờ đi khắp các con phố ở Hà Nội và Quảng Ninh để bán tăm và kẹo cao su kiếm cái ăn qua ngày nên em hiểu kiếm được đồng tiền vất vả và khó khăn cỡ nào. Giờ không đi được nữa mà cứ đến hẹn là cả mẹ, cả con phải lên viện… em không biết bấu víu vào đâu. Lực bất tòng tâm, Nhật chỉ ngồi lặng lẽ một mình, suy nghĩ mà không tìm được lối ra.

Thương cho mẹ con em, chị Lê Thị Thu - Chủ tịch Hội phụ nữ thôn Trường Sơn, xã Ngọc Lương ái ngại chia sẻ: "Ở đây chúng tôi đều nắm được hoàn cảnh của em Nhật. Gia đình rất bi đát vì cả bố và em trai của Nhật cũng bị bệnh về mắt nên cả nhà cứ luẩn quẩn, khó khăn nhiều năm thế. Ở địa phương, chúng tôi tha thiết mong muốn được mọi người giúp đỡ cho em Nhật để mẹ con em có thêm điều kiện đi bệnh viện chữa trị".

Chiều dần buông ở xóm núi, Nhật vẫn ngồi đó lặng lẽ với chỉ còn một bên mắt nhìn thấy lờ nhờ. Con gái chạy sà vào lòng, cũng ngồi dụi đầu vào mẹ… trong gian bếp chật hẹp, tối tăm. Bước chân liêu xiêu, em chuẩn bị đi lấy gạo thổi cơm nhưng gạo trong thùng cũng đã hết. Chẳng biết rồi cuộc sống của mấy mẹ con sẽ đi đâu, về đâu khi mà đến cái ăn cũng không có đủ, nói gì đến ước mơ được đi viện chữa bệnh như ao ước bấy lâu.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4561 xin gửi về:

1. Em Đỗ Thị Nhật

Địa chỉ: xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Số ĐT: 0988740353

Số TK: 189975821- Ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng

Chủ TK: Đỗ Thị Nhật

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4561)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269