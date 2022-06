Xót xa bé 4 tuổi viêm phổi, suy gan thận chỉ giảm đau bằng thuốc an thần

Trời mưa tầm tã, ngôi nhà tranh của vợ chồng anh Nguyễn Văn Bằng (36 tuổi, ngụ ấp Phước Thới, xã Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre) như nổi giữa bốn bề nước đục. Trời đen đặc, tiếng mưa đập lộp bộp vào vách lá hòa với tiếng khóc của con gái anh Bằng khiến không khí ngột ngạt, thê lương.

Anh Bằng làm phụ hồ, trời mưa nên phải nghỉ. Trong ngôi nhà chỉ rộng chưa đến chục mét vuông hầu hết các góc đều bị mưa tạt, 2 vợ chồng và 3 đứa con chen chúc trên chiếc giường là nơi duy nhất nước mưa không nhỏ xuống đầu.

Nằm trên tay mẹ, Nguyễn Ngọc Huyền Trân (4 tuổi) vẫn không ngừng khóc. Cô bé 4 tuổi nhưng queo quắt, gầy guộc và yếu ớt, mặt Huyền Trân hóp lại trong khi đôi mắt đã sưng lồi lên.

Chị Lê Thị Thanh Tuyền (22 tuổi, vợ anh Bằng) cho biết 2 năm trước hoàn cảnh gia đình vẫn không đến nỗi nào. Chị Tuyền ở nhà chăm 2 con nhỏ, anh Bằng đi phụ hồ, cuộc sống ở quê mọi thứ đều rẻ nên cơ bản gia đình vẫn đủ sống.

Nhưng rồi đúng lúc chị Tuyền đang có thai đứa con thứ 3 thì Huyền Trân mắc trận ốm nặng. Bác sĩ chẩn đoán Huyền Trân bị sốt nhiễm trùng, viêm phổi nặng, suy gan thận và phải nằm viện dài ngày.

Vay mượn khắp nơi được gần 80 triệu đồng, cho con nằm viện hơn một tháng, hết tiền vợ chồng anh Bằng đành ôm Huyền Trân về. Đau yếu khiến Huyền Trân không ngừng khóc, sợ cha mẹ già bị ảnh hưởng mà đổ bệnh theo, anh Bằng đành đưa vợ con ra vườn dựng căn nhà lá để ở.

Ra ở riêng, nội ngoài đều nghèo nên chẳng cho được gì. Ngôi nhà mới chỉ là mấy cái cọc tre gác thành khung, bên trên che một vài tấm tôn, xung quanh quây bằng lá dừa nước. Trong ngôi nhà cũng gần như chẳng có vật dụng gì.

Con bệnh, chị Tuyền lại vừa sinh nên chẳng thể làm gì, dịch bệnh đến khiến anh Bằng cũng không làm gì được. Tiền chi phí thường ngày duy trì cuộc sống cũng phải đi mượn, nhìn Huyền Trân đau khổ nhưng vợ chồng anh Bằng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

"Không có điều kiện đưa con đi khám, em chỉ biết mua thuốc an thần cho con uống để dịu cơn đau. Mỗi tháng riêng tiền thuốc cho con cũng đã tốn gần 2 triệu đồng. Anh Bằng mới đi làm được mấy tháng thì mùa mưa đến nên bữa làm bữa nghỉ, cả nhà gần như bế tắc không lối thoát", chị Tuyền buồn tủi nói.

Bất lực nhìn con khóc, anh Bằng xót xa: "Có việc là em đi làm không dám nghỉ buổi nào, nhưng mưa như thế này không ai thuê cả. Mưa hơn chục ngày rồi, cũng chỉ biết đi mượn tiền cho con đừng đứt bữa. Con không bệnh thì cũng không đến nỗi nào, giờ con như vậy, em đau khổ lắm".

Bà Đặng Thị Hồng Huyến - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Ngãi cho biết hoàn cảnh gia đình anh Bằng hiện thuộc diện khó khăn nhất xã, vợ chồng không có thu nhập ổn định lại phải nuôi con bệnh nên vô cùng khó khăn.

Địa phương rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để gia đình có điều kiện chăm sóc Huyền Trân cũng như 2 đứa nhỏ tốt hơn và vượt qua được hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4508:

- Anh Nguyễn Văn Bằng

- Địa chỉ: Ấp Phước Thới, xã Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre

- ĐT: 0394777017

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

- Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

- Số TK: 1020856912

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

- Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

- Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

- Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

- Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

- Số TK: 1017378606

- Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

- Account Name: Bao Dien tu Dan tri

- Account Number: 1017780241

- Swift Code: BFTV VNVX 045

- Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

- Account Name: Bao Dien tu Dan tri

- Account Number: 1022601465

- Swift Code: BFTV VNVX 045

- Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

- Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

- Số TK: 126000081304

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

- Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số Tài khoản: 26110002631994

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

- Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

- Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

- Số TK: 0231195149383

- Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô

- Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269