Người mẹ nghèo không dám ngủ trong nhà, mong một chốn dung thân vững chãi

Ngôi nhà nhỏ của mẹ con bà Trần Thị Công ở thôn Giang Lam (xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khóa cửa im ỉm. Thấy có khách, người hàng xóm chạy sang bảo, bà Công đang ở nhờ chỗ làm thuê. "Căn nhà sắp sập đến nơi, mẹ con nó có dám ở đâu", bà hàng xóm nói với giọng thương cảm.

Hay tin có người đến, bà Công vội nhờ người chở về nhà. Gần một năm nay, khi người mẹ già qua đời, bà Công đi giúp việc cho một người quen ở xã bên.

Bà Công từng có một đời chồng nhưng hôn nhân lỡ dở. Gần 20 năm về trước, bà và người con trai về sống cùng người mẹ già câm điếc tại căn nhà này. Năm ngoái, cụ bà ra đi sau 12 năm bạo bệnh, để lại cho cô con gái lận đận tình duyên và cháu ngoại căn nhà cũ nát, xập xệ.

Nhà xây từ bao giờ, bà Công cũng không nhớ nữa, chỉ biết nó cũ nát lắm rồi. Phần mái nhà đôi đoạn lõm xuống bởi những hàng rui mè đã bị mối mọt ăn mục ruỗng, không trụ nổi mấy viên ngói. Mái ngói nhiều đoạn xộc xệch, xiêu vẹo, tựa hồ có dùng tay có thể bóp vụn ra.

Gian nhà trong, chỗ bà Công kê giường ngủ của hai mẹ con, phần mái cũng đã hư hỏng, mục nát, ngước nhìn từ dưới lên có thể thấy ánh sáng rọi vào. Ngày mưa, nước từ mái chảy xuống ướt sũng cả chăn màn, giường chiếu. Bà Công phải "gia cố" thêm một tấm ni lông trên đỉnh màn để phòng mưa dột.

"Nó sắp sập đến nơi rồi, tôi chẳng dám ngủ. Chỉ sợ, đêm hôm một mình, ngủ say, cái mái đổ ập xuống, chẳng biết chết lúc nào. Gần một năm nay, tôi đi chăm người nhà ở xã bên.

May chủ nhà yêu cầu ở lại để chăm bà cụ, nên trước mắt có chỗ trú ngụ. Vừa rồi được nghỉ lễ, con trai học đại học dưới thành phố về cũng chẳng dám ngủ, phải đến nhà bạn ngủ nhờ", bà Công ngậm ngùi nói.

Số tiền lương giúp việc của bà Công mỗi tháng được hơn 4 triệu đồng. Với hoàn cảnh của chị bây giờ, số tiền ấy cũng phải tằn tiện, chắt góp lắm mới đủ cho 2 mẹ con. Một phần lo học phí, chi phí sinh hoạt cho cậu con trai đang học đại học, phần còn lại đang gom góp để trả số nợ vay mượn trong những năm qua.

Có một căn nhà vững chãi, đêm không phải giật mình thon thót mỗi khi gió lớn là mơ ước nhiều năm của người phụ nữ này. Thế nhưng, cảnh mẹ đơn thân, sống nhờ 3 sào ruộng nước, chăm mẹ già ốm liệt giường nhiều năm, lại nuôi con học xa, đó mãi là mơ ước khó có thể trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Thanh Giang cho biết: "Căn nhà của mẹ con bà Trần Thị Công đã xuống cấp, mất an toàn nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Vừa rồi, xã đã đưa trường hợp này vào danh sách đề xuất Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Chương hỗ trợ nhà ở. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể của xã đang tiếp tục vận động, quyên góp để có thêm kinh phí hỗ trợ gia đình bà Công xây căn nhà mới, an toàn hơn".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5202 xin gửi về:

1. Bà Trần Thị Công, xóm Giang Lam, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Số điện thoại: 0392248805

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5202)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269