Xót thương người phụ nữ đi bằng "4 chân", tảo tần kiếm rau cháo nuôi mẹ già

Hai phận đời khốn khổ

Cơn mưa phùn chiều cuối đông làm cho tiết trời càng thêm lạnh giá. Trong căn nhà tình thương chật chội, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Minh (SN 1974, trú tại thôn 5, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), đang co ro trên chiếc giường hẹp. Cụ Trần Thị Bổn (85 tuổi, mẹ chị Minh), miệng đang móm mém nhai trầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Thấy khách vào, chị Minh vịn tay vào chân giường để xuống đất với vẻ khó nhọc rồi ngước mắt nhìn lên để chào khách.

Nét mặt đượm buồn, chị kể, ngày nhỏ sinh ra đã không được lành lặn như người khác. Đôi chân teo tóp không thể tự đứng lên nên từ khi đến tuổi tập đi, chị phải dùng cả hai tay chống xuống đất để làm chân.

Nhắc lại bi kịch cuộc đời, chị quay mặt đi như muốn giấu những giọt nước mắt, nói: "Chuyện dài lắm, khổ lắm chú ơi. Cha mẹ sinh ra như thế nào thì phải chịu thế đấy nhưng cũng quen rồi nên nhiều khi chẳng buồn mà nhớ đến cái khổ nữa. Vì bản thân mình và mẹ già nên phải gượng dậy mà kiếm sống, được ngày nào hay ngày đó".

Đang ngồi trò chuyện với tôi, chợt nhớ ra sắp đến bữa cơm tối, chị Minh dùng hai tay chống xuống đất rồi lê những bước khó nhọc vào bếp. Chị từ từ dùng miệng nhấc nồi cơm điện để cắm. Tôi đề nghị được giúp đỡ thì chị bảo đây là công việc hàng ngày như thế quen rồi.

Là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em, chị Minh không may tàn tật bẩm sinh. Bố chị nguyên là chiến sĩ chống Pháp. Người bố đột ngột qua đời năm chị vừa tròn 8 tuổi.

Chồng mất, một mình bà Bổn sớm hôm tần tảo nuôi 3 con khôn lớn. May mắn hơn chị Minh khi người anh trai và chị gái khỏe mạnh lớn lên lập gia đình riêng. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên hai người con đầu cũng chẳng đỡ đần gì nhiều cho mẹ và em.

Con gái tàn tật quét nón lá thuê kiếm tiền nuôi mẹ già

Tiếp câu chuyện chị Minh kể, nhiều lúc trẻ con thấy mình đi lại kiểu không giống ai, chúng nghịch ngợm ném đá, buông lời khó nghe. Ngay cả khi bạn bè đồng trang lứa đến tuổi cập kê, hẹn hò rồi lần lượt lấy vợ, gả chồng thì chị vẫn quanh quẩn trong nhà cam chịu với số phận của mình.

"Những khi ấy tôi cũng tủi thân lắm. Rồi tự an ủi, cuộc đời vốn đã đau khổ nên bản thân mình phải vươn lên. Có biết bao phận người còn khổ hơn mình nhiều, không đi được hai chân thì cố mà lê bốn chân", chị Minh nói trong nước mắt.

Mẹ già yếu, bản thân bị tàn tật, cuộc sống hai mẹ con chị Minh vô cùng vất vả, bế tắc. Để có tiền ăn uống sinh hoạt, chị Minh hằng ngày ra chợ làm thuê bằng nghề quét dầu bóng lên nón lá nhưng thu nhập chẳng đáng là bao.

"Cứ mỗi sáng sớm, tôi nhờ đứa cháu dùng xe đạp chở ra chợ để quét nón lá cho các cửa hàng . Trung bình mỗi ngày kiếm được 20.000 - 50.000 đồng. Biết là vất vả nhưng không làm thì không có cái để mà ăn", chị Minh kể về công việc của mình.

Ngồi cạnh con gái, cụ Bổn thều thào: "Trời bắt tội nó, sinh ra đã teo tóp. May mắn ông trời còn thương cho cơ hội để sống làm người. Từ khi ông ấy qua đời, tôi thì già yếu không làm được gì một mình nó cáng đáng cả".

Chồng mất sớm, bản thân bà Bổn không nghề nghiệp chỉ dựa vào vài sào ruộng. Lúc còn trẻ bà phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để có cái ăn, vừa lo tiền thuốc thang cho chị Minh. Cuộc sống của hai mẹ con giờ đây chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Hôm nào chị Minh khỏe mạnh thì còn ra chợ kiếm được ít tiền có cơm cháo mà ăn, còn gặp hôm mưa gió thì phải nhịn đói.

Thương cảnh mẹ con già yếu, tàn tật, hàng xóm láng giềng mỗi người xúm vào giúp một tay, người bát gạo, người nắm rau… để hai mẹ con có miếng ăn qua ngày. Ngặt nỗi, ở đây ai cũng còn khó khăn nên chẳng giúp được nhiều.

Ông Lê Văn Thùy, Chủ tịch UBND xã Bắc Thành, huyện Yên Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình cụ Bổn quá éo le. Sau khi người chồng qua đời, hai mẹ con già yếu, tật nguyền sống nương tựa vào nhau. Chính quyền địa phương và làng xóm thường xuyên quan tâm, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần nhưng không thấm vào đâu. Qua Báo Dân trí, địa phương hi vọng các tấm lòng thơm thảo giúp đỡ cho hai mẹ con cụ bớt phần bĩ cực.

Trời tối dần, cơn mưa phùn chiều đông phủ xuống trên mái ngói cũ kỹ ngày càng dày hơn. Mâm cơm tối được dọn ra chỉ có đĩa tép khô kho mặn. Hai mẹ con, hai mảnh đời khốn khổ ngồi nhai trệu trạo như thể cố nuốt những đắng cay cực khổ vào trong...

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4253:

Chị Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ: trú tại thôn 5, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

ĐT: 0337583077

Số tài khoản: 3606205765161 - Nguyễn Thị Minh - Ngân hàng Agribank (chi nhánh huyện Yên Thành - Nghệ An).

