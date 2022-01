Bước đường cùng xót xa của một gia đình bị "ông trời" hành hạ tại Nghệ An

Đau thương dồn dập

Những ngày cuối năm, một không khí ảm đạm bao trùm trong gia đình anh Nguyễn Trọng Nhạ (SN1980, ở thôn 6, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Trong căn nhà tồi tàn của gia đình anh Nhạ là những phận người đang phải chống chọi với bệnh tật hành hạ.

Khi tôi bước chân vào, chị Vũ Thị Mến (SN 1985, vợ anh Nhạ) với gương mặt nhăn nheo sau ca mổ cắt túi mật cố gượng dậy từ chiếc giường hẹp đặt cuối góc nhà. Phía đối diện, anh Nhạ đang dựa lưng vào bức tường vì căn bệnh ung thư máu hành hạ. Lâu lâu đứa con gái đưa thìa đút từng ít sữa, phải khó nhọc lắm anh mới nuốt được.

Câu chuyện về cuộc sống gia đình, những phận người trong gia đình cứ chậm rãi trôi đi theo những dòng nước mắt ngậm ngùi của chị Mến. Cưới nhau năm 2007, rồi hai đứa con Nguyễn Vũ Đăng Trung (SN 2008) và Nguyễn Vũ Huyền Trang (SN 2010) lần lượt ra đời. Cứ tưởng rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười dẫu cuộc sống còn nhiều lo toan vất vả.

Thế nhưng, cậu con trai đầu không may bị căn bệnh hen phế quản. Suốt 3 năm trời, hai vợ chồng chị Mến cứ ôm con đến bệnh viện. Với hi vọng kiếm thêm thu nhập để lo cho vợ con, năm 2012 anh Nhạ cầm cố sổ đỏ để xuất khẩu lao động sang Angola.

Người tính, không bằng trời tính, ở đất khách quê người khí hậu nóng nực, công việc bấp bênh nên thu nhập không được bao nhiêu. Hơn một năm lăn lộn, anh Nhạ phải nhờ anh em cộng đồng người Việt giúp đỡ để đủ tiền mua vé máy bay về quê.

Ở quê nhà, chị Mến một nách hai con nhỏ, mọi chi phí của 3 mẹ con chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Sau 2 lần sinh nở, chị Mến ốm yếu nên cũng chẳng làm được việc nặng.

Sau khi trở về quê, anh Nhạ cùng vợ làm đủ thứ công việc, chỉ mong kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống. Cũng trong thời gian này, vợ chồng sinh thêm hai con nhỏ là Nguyễn Vũ Hồng Nhung (SN 2017) và Nguyễn Vũ Hồng Vân (SN 2020) nên cuộc sống càng thêm khó khăn hơn.

Câu chuyện của chị Mến bị ngắt quãng bởi tiếng khóc thét bởi khát sữa của đứa con gái út Hồng Vân đang cố dãy dụa trên đôi tay nhỏ bé của người chị.

"Tội lắm chú ơi, từ ngày tôi cắt túi mật nên sữa cũng không có cho con nó bú. Nhiều hôm, các bác hàng xóm thấy thương nên sang cho hộp sữa ông Thọ để pha", vừa nói chị Mến ôm đứa con gái nhỏ vào lòng rồi khóc nức nở.

Ý định bán thận không thành, cả gia đình như rơi vào đường cùng

Cuộc sống khó khăn, trong khi đang làm thuê ở Bắc Giang thì anh Nhạ nhận được tin cha mẹ, vợ con ốm nặng. Tháng 9/2021, trong thế đường cùng, anh trở về quê với ý định bán thận để cứu gia đình. Thế nhưng khi đi thăm khám sức khỏe, người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình như ngã quỵ khi phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu.

"Cầm kết quả khám bệnh trên tay tôi không tin vào mắt mình nữa. Gia đình tôi kiệt quệ rồi. Bố tôi vừa qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày, vợ cũng phải cắt túi mật, con gái thứ hai mới mổ ruột thừa… Số tiền cắm sổ đỏ và vay mượn anh em vẫn chưa trả hết. Là trụ cột gia đình bây giờ rơi vào hoàn cảnh này tôi thực sự không có lối thoát nữa", nói đoạn, anh Nhạ cúi mặt xuống lộ vẻ bất lực.

Đưa mắt đảo một vòng quanh nhà, chị Mến nghẹn ngào: "Nhà giờ chẳng còn gì để bán, đến gạo ăn của các con cũng không còn nữa. Ngày trước, hai vợ chồng tôi còn đi làm thuê, làm mướn được. Giờ nợ nần thì chồng chất, tiền chữa bệnh cho cả gia đình không biết lấy đâu ra, anh em nội ngoại thì nghèo cả".

Những cơn đau bệnh tật hành hạ khiến anh Nhạ không thể ngồi được, anh đến bên chiếc giường nằm xuống, chị Mến kéo vội chiếc chăn bông cũ đắp cho chồng rồi sửa lại chậu than, sưởi cho căn phòng đỡ lạnh.

"Gia đình anh Nhạ là một trong những hoàn cảnh đặc biệt của xã. Ngày trước, hai vợ chồng rất chịu khó làm lụng thế nhưng từ khi gia đình bị bạo bệnh nên đang rơi vào thế tận cùng khó khăn. Chính quyền cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Chúng tôi mong muốn các tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để họ có một tương lai tốt hơn", ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành chia sẻ.

Trong căn nhà tồi tàn với 6 miệng ăn, người vợ nay ốm, mai đau, còn chồng là trụ cột thì mang bệnh hiểm nghèo, những đứa con còn quá nhỏ, không có ai là lao động chính. Tiền đong gạo qua ngày cũng khó chứ đừng nói đến chuyện tích cóp chữa bệnh, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Trong khi số tiền vay nợ lại ngày một lớn lên, cả gia đình anh Nhạ như đang bị dồn vào chân tường.

Trong căn nhà nhỏ tội nghiệp ấy, những ánh mắt xa xăm đang ao ước có một cái Tết đầy đủ, đầm ấm nhưng niềm ao ước ấy là quá lớn đối với họ trong hoàn cảnh lúc này.

