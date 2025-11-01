Xót cảnh con trai mắc bệnh thần kinh gồng mình chăm mẹ liệt giường

Xót cảnh con trai mắc bệnh thần kinh chăm mẹ già liệt giường (Video: Thùy Hương).

Năm 1989, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Mạnh hăng hái lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Phong Thổ (Lai Châu). Những năm tháng trong quân ngũ tôi luyện cho anh Mạnh sự rắn rỏi với bao hoài bão cống hiến cho gia đình, quê hương.

Thế nhưng, sau khi xuất ngũ trở về quê, căn bệnh thần kinh quái ác bất ngờ ập đến, cướp đi sức khỏe, tương lai của anh.

Anh Nguyễn Văn Mạnh sống lặng lẽ giữa bệnh tật và cô đơn (Ảnh: Tùng Dương).

Hơn 3 thập kỷ qua, anh Mạnh sống trong trạng thái khi tỉnh, khi mê. Không lập gia đình, anh sống cùng mẹ già trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ẩm mốc. Những khi tỉnh táo, anh Mạnh chăm sóc người mẹ ốm liệt giường nhiều năm rất chu đáo.

Bà Nguyễn Thị Khởi (79 tuổi, mẹ anh Mạnh) bị khuyết tật tâm thần và liệt vận động. Từ năm 2019, bà Khởi không thể đi lại, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào người con trai mắc bệnh thần kinh.

Cuộc sống khó khăn, 2 mẹ con anh Mạnh trông cả vào khoản trợ cấp xã hội 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, anh Mạnh là người khuyết tật thần kinh dạng nặng, hưởng trợ cấp 750.000 đồng/tháng; bà Khởi bị khuyết tật đặc biệt nặng, được trợ cấp 1.750.000 đồng/tháng.

Số tiền trợ cấp chỉ đủ cho 2 mẹ con sống tằn tiện qua ngày, không thể lo nổi chi phí khám bệnh, mua thuốc... Những ngày trái gió trở trời, bệnh tật hành hạ anh Mạnh và bà Khởi khiến ngôi nhà nhỏ càng thêm ảm đạm.

Anh Mạnh tận tụy chăm sóc người mẹ ốm liệt giường nhiều năm (Ảnh: Tùng Dương).

Giữa muôn vàn khó khăn, tình mẫu tử như ngọn lửa sưởi ấm 2 số phận bất hạnh. Anh Mạnh, dù tâm trí không ổn định nhưng chưa bao giờ quên bổn phận chăm sóc mẹ. Còn bà Khởi, dù bệnh tật đau đớn vẫn cố gắng gượng sống để làm điểm tựa tinh thần cho con.

Tuổi càng cao, bệnh tình của 2 mẹ con anh Mạnh ngày càng nặng hơn. Tuy vậy, họ vẫn bám víu, nương tựa vào nhau, sống qua ngày.

Chính quyền địa phương và bà con lối xóm đều thương xót hoàn cảnh của 2 mẹ con anh Mạnh. Ông Nguyễn Văn Sự, Trưởng thôn 5, xã Sam Mứn cho biết, gia đình bà Khởi và anh Mạnh là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất ở thôn 5.

Bà Khởi có 8 người con, trong đó 7 người đã lập gia đình, riêng anh Mạnh do mắc bệnh thần kinh nên không kết hôn, hiện sống cùng mẹ. Các con của bà Khởi đều khó khăn nên chỉ giúp được mẹ và anh phần nào.

Ông Sự chia sẻ thêm: “Bà con trong thôn ai cũng cảm thương cảnh anh Mạnh, bị mắc bệnh thần kinh vẫn ngày ngày chăm sóc mẹ già liệt giường trong điều kiện thiếu thốn, khổ cực.

Những ngày lễ, Tết, thôn luôn ưu tiên thăm hỏi, tặng quà gia đình anh. Tuy nhiên, sự giúp đỡ cũng có hạn, bởi phần lớn bà con trong thôn kinh tế còn khó khăn”.

Bà Khởi (79 tuổi) nằm liệt nhiều năm, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người con trai bệnh tật (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Ly Nình Vàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sam Mứn cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đến thăm và không thể cầm lòng trước hoàn cảnh của gia đình anh Mạnh.

Bà Khởi nằm một chỗ, sống hoàn toàn phụ thuộc vào người con trai cũng đang mang bệnh. Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, họ không có bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, hoàn cảnh vô cùng bi đát.

Thông qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm có lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ, để bà Khởi và anh Mạnh có điều kiện được chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Sự giúp đỡ của cộng đồng lúc này là nguồn động viên tinh thần to lớn, là chiếc phao cứu sinh để 2 mẹ con anh Mạnh có thêm hy vọng và nghị lực bước tiếp trên chặng đường đầy khó khăn phía trước.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Thùy Hương Nguyễn