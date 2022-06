Xin cứu giúp chàng trai nghèo hiếu thảo bị phóng điện như ngọn đuốc sống

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi tôi bước vào phòng bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia được tận mắt chứng kiến chàng trai trẻ người dân tộc Tày - Hoàng Văn Huyện, 21 tuổi (trú ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Băng trắng quấn kín từ chân đến đầu chàng trai bất hạnh. Nhập viện đã hơn 20 ngày, nhưng Huyện vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, tôi lại thấy em rùng mình cựa quậy, lệ lại ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Dường như dù đang hôn mê sâu, nhưng Huyện vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang chịu sự đau đớn khủng khiếp. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có những tiếng tịch tịch, xè xè…, của những thiết bị y tế tối tân trợ giúp chàng trai trẻ duy trì sự sống.

Nhìn con trai nằm bất động, ngực phập phồng theo từng nhịp máy thở anh Hoàng Văn Thúc đã không thể kìm nén được cảm xúc. Nỗi lo sợ mất con khiến người cha 59 tuổi bật khóc.

"Gần 1 tháng rồi em nó vẫn chưa tỉnh. Nhiều máy móc với dây dợ thế kia tôi sợ lắm. Huyện ơi con mà có mệnh hệ nào thì bố mẹ biết sống thế nào đây!...", giọng người cha tắc nghẹn, 2 vai anh rung lên từng chặp theo tiếng nấc.

Trong cảm xúc đau đớn bao trùm, anh Thúc kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình mình: Vợ chồng anh Thúc sinh được 5 người con. Cuộc sống của gia đình đông con này, trông chờ cả vào mảnh đồi cằn cỗi sau nhà, chỉ trồng được ngô và sắn.

Cũng bởi cái nghèo, cái khó mà mấy con anh Thúc không ai được học hành đến nơi đến chốn. Các con trai, con gái đến tuổi trưởng thành thì lấy vợ, lấy chồng dọn ra ở riêng và đều trong cảnh khó khăn. Gia đình anh Thúc nhiều năm qua luôn là hộ nghèo của địa phương.

"Cũng vì cuộc sống quá khó khăn mà vợ chồng thằng con trai lớn của tôi cãi nhau, rồi li hôn. Chúng nó mang 2 đứa con về cho tôi nuôi rồi bỏ đi. Tôi và nhà tôi mắc bệnh viêm khớp nhiều năm nay không làm được việc gì. Thành ra phải cuộc sống của gia đình tôi và 2 đứa cháu nội trông cả vào thằng Huyện. Em nó lái máy cẩu thuê, chẳng dám tiêu gì hàng tháng chắt bóp từng đồng gửi về nuôi bố mẹ và 2 cháu… ", người cha tội nghiệp lại nấc nghẹn.

Người cha nghèo đau đớn kể: Tai họa giáng xuống đầu chàng trai trẻ vào ngày 25/6. Hôm ấy dù đã vào quá trưa, nhưng Huyện cố cẩu nốt cái dầm thép cuối cùng thì không may tháp cẩu bị vướng đường dây điện cao thế. Ngã từ ca bin máy cẩu xuống đất, cả người Huyện bốc cháy như ngọn đuốc rồi lập tức rơi vào hôn mê.

"Trước ngày gặp nạn vài hôm, em nó còn gọi điện về cho tôi bảo đang cố làm thêm giờ để có tiền về dựng cái nhà cho bố mẹ. Vì căn nhà tôi đang ở bị cháy hồi tháng 3, hiện phải căng bạt ở tạm. Không ai ngờ em nó lại gặp nạn thế này, Huyện ơi bố nằm màn trời chiếu đất cũng được, miễn sao con được sống. Các bác ơi, các anh chị ơi, cứu con tôi với!… ", người cha nghèo chắp tay khẩn cầu.

Trước tình cảnh ngặt nghèo của chàng trai hiếu thảo bất hạnh, các y, bác sĩ, bệnh nhân trong khoa, ai ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Là người trực tiếp điều trị cho Huyện, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia vô cùng lo lắng cho biết: "Bệnh nhân Huyện được chuyển từ Yên Bái xuống trong tình trạng sốc bỏng rất nặng. Ngay lập tức bác sĩ phải cho thở máy, lọc máu, và sử dụng nhiều biện pháp hồi sức tích cực…

Hiện tại bệnh nhân vẫn bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc rất nặng, tuy nhiên đã bắt đầu có dấu hiệu tiến triển khả quan. Huyện mới 21 tuổi còn rất trẻ, em ấy còn cả tương lai phía trước, trong khi việc điều trị cho em ấy sẽ kéo dài và tốn kém, gia đình lại là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo ở vùng cao, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ em".

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4527 xin gửi về:

1. Anh Hoàng Văn Thúc (bố của Huyện)

Địa chỉ: Thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0843260575

Hiện em Huyện đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4527)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269