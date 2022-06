Thương 3 đứa bé ao ước ngày nào cũng được ăn no, không phải đi trú mưa nhờ

3 đứa trẻ đáng thương rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là 3 anh em Ngọc Hồng Thái (7 tuổi), Ngọc Hồng Phú (6 tuổi), Ngọc Hồng Phúc (3 tuổi) trú ở tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Một buổi trưa đầu tháng 6, chúng tôi tới thăm gia đình Hồng Phú, ngay sau khi nhận được thông tin về 3 đứa trẻ tội nghiệp này từ UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Nơi trú ngụ của 4 bố con Hồng Phú hiện ra ngay sau con đường đất quanh co, trơn trượt. Thật khó có thể gọi nơi đây là nhà được, bởi những bức tường bằng rơm trộn đất sét theo thời gian nhiều chỗ đã vỡ, nứt toác nhìn thông thốc. Phần mái nhà đã dột nát, với những lớp ngói xô lệch, nhiều viên đã vỡ để lộ ra những khoảng trống lớn, có lẽ ngồi trong nhà cũng nhìn thấy cả trời. Những chiếc cột nhà còng queo bị mối ăn nham nhở, có thể gãy bất cứ lúc nào...

Bước qua khoảng sân đầy cỏ dại, vào trong nhà với những gì được thấy ngay sau đó, khiến chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm. 3 đứa trẻ chân tay khẳng khiu, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo xộc xệch cáu bẩn ngồi thu lu trên tấm giát giường đặt trên nền đất ẩm ướt, với những ánh mắt khắc khoải luôn dõi ra cửa. Ngồi kế bên bọn trẻ là một người đàn ông trung niên mặt mũi ngờ nghệch, đờ đẫn.

Con bé Hồng Phú lí nhí: "Cháu đói bụng quá, nhưng trong nhà không có gì ăn, bố con cháu đang chờ bác Hoa (chị Ngọc Thị Hoa- một người hàng xóm của gia đình Hồng Phú- PV) mang gạo sang cho".

Con bé vừa dứt lời, thì chị Hoa vội vã từ ngoài bước vào nhà, người phụ nữ trung tuổi cho chúng tôi biết: "Từ ngày mẹ bọn trẻ bất ngờ bỏ đi, hàng xóm chúng tôi phải xúm vào để các cháu không phải đứt bữa. Hôm nay vì mải đi làm đồng, đến gần trưa tôi mới chợt nhớ ra nhà bọn trẻ không còn gạo…".

Đưa túi gạo cho Hồng Phú, chị Hoa kể: Anh Ngọc Văn Hải, 49 tuổi (bố bọn trẻ) vốn chậm chạp, tâm trí lại không bình thường trước còn có người thuê làm những việc lặt vặt như chặt cây, vác gỗ hay xới vườn…

Nhưng mấy năm trở lại đây sức khỏe anh Hải suy giảm, lại hay "nhớ nhớ quên quên" nên không còn ai dám thuê anh việc gì nữa. Cuộc sống của gia đình 5 nhân khẩu trông cả vào gánh hàng rong của người mẹ. Luôn ở trong cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối, nên những đứa trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn nhưng thiếu dinh dưỡng, người cứ gày nhẳng như que củi.

"6 tháng trước, người mẹ bọn trẻ bất ngờ bỏ đi, chúng tôi là hàng xóm cũng không biết nguyên do là gì. Hôm ấy thấy con bé út cứ khóc đến khản cả tiếng, tôi chạy sang mới biết mẹ nó bỏ đi. Hỏi bố bọn trẻ, anh Hải chỉ biết lắc đầu. Nhìn 3 đứa bơ vơ, đói khát tội quá… ", chị Hoa nói.

Từ ngày vợ bỏ đi, anh Hải càng trở lên ngờ nghệch hơn, anh ngồi đờ đẫn cả ngày trong góc nhà, gần như mất hẳn khả năng ngôn ngữ. Người đàn ông tội nghiệp không nói lời nào với bất cứ ai. 3 đứa trẻ như cây dại, lay lắt sống bữa đói, bữa no nhờ cả vào tình thương của bà con lối xóm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu cho biết: "Hoàn cảnh nhà anh Ngọc Văn Hải là hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở địa phương. Anh Hải vốn sức yếu, lại khờ khạo gần như không có khả năng lao động. Từ ngày mẹ bọn trẻ bỏ đi, 4 bố con anh ấy không biết xoay xở cuộc sống ra sao.

Trước tình cảnh ấy, chính quyền địa phương, phòng Lao động Thương binh & Xã hội và Hội Chữ thập đỏ đã nhiều lần tới thăm và hỗ trợ gia đình từ quần áo, sách vở đến đồ ăn. Nhưng còn cái nhà đã quá cũ nát, và cuộc sống sau này của các cháu về lâu về dài là một vấn đề vô cùng nan giải. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bố con anh Hải, cho các cháu có cái ăn, có chỗ ở…".

Đã quá trưa, sau một hồi 2 anh em Hồng Phú lúi húi dưới bếp, bữa ăn của 4 bố con anh Hải cũng được dọn lên. Hôm nay, bữa cơm có bát canh rau ngót và cá khô bác Hoa mang sang, có lẽ đã từ rất những con người tội nghiệp này mới có được bữa ăn ngon lành đến thế. Ngước lên ánh mắt lấp lánh, con bé 6 tuổi hồ hởi: "Cháu ước ngày nào cũng được ăn no như hôm nay, và không còn phải chạy đi trú nhờ mỗi khi trời mưa nữa…".

