Vừa khỏi Covid-19, mẹ nghèo thắt ruột nhìn con "chết mòn" vì bạo bệnh

Chúng tôi tìm đến căn nhà của chị Hà Thị Ân (sinh năm 1990) tại thôn 6, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông khi hai mẹ con chị vừa trở về sau thời gian cách ly để điều trị Covid-19.

Chiếc khẩu trang trắng, che kín đi gần hết khuôn mặt người phụ nữ, càng lộ rõ đôi mắt của người mẹ trẻ đỏ vằn, mệt mỏi vì những đêm thức trắng canh giấc ngủ cho con.

Trần Quốc Hoàng (SN 2018), con trai chị Ân bị u bướu nguyên bào thần kinh. Trong lúc đưa con đi chữa bệnh, cả hai mẹ con chị Ân lại mắc thêm Covid-19. Có thời điểm tưởng như cận kề cái chết, cảm nhận được sự mong manh của mạng sống, chị Ân vẫn chưa tin rằng, cả hai mẹ con đều lành lặn trở về khi thoát khỏi cảnh "cửa tử"- Covid-19.

Chị Ân cho biết, bao nhiêu năm nay, hai vợ chồng mượn tạm căn nhà của người cô để làm nơi che mưa, che nắng. Năm 2018, vợ chồng chị Ân sinh được cháu Hoàng. Giữa lúc còn phải chạy ăn từng bữa, thì đứa trẻ nhỏ chưa tròn một tuổi đột ngột phát hiện ung thư, khiến gia đình lâm cảnh kiệt quệ.

"9 tháng tuổi, một bên mắt của con trai bị kéo sụp xuống. Tưởng con bị đau mắt, vợ chồng em đưa con đi thăm khám thì mới biết con bị ung thư. Nghe bác sĩ báo tin mà vợ chồng em muốn ngã quỵ, không tin rằng, cháu còn nhỏ thế mà đã phải mang trong mình căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn 4", chị Ân nghẹn giọng, nhớ lại thời điểm nhận thông báo của bác sĩ.

Căn bệnh u bướu nguyên bào thần kinh, động mạch dẫn máu vào tim của cháu Hoàng có một khối u lớn. Khối u phát triển khiến cơ thể cháu lúc nào cũng thở không ra hơi và đôi mắt bị kéo xệ xuống. Chỉ mấy ngày sau khi phát hiện bệnh, Hoàng đã bước vào lần truyền hóa chất đầu tiên, với mong muốn giữ lại được sự sống.

Nhớ lại quãng thời gian đồng hành cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, chị Ân nức nở kể, khối u phát triển nhanh quá, vợ chồng chị chỉ kịp chạy vạy ít tiền để kịp vào thuốc cho con. Sau 8 lần vào thuốc, các bác sĩ chỉ dám cắt đi 70% khối u, 30% còn lại nằm ở vị trí nguy hiểm, nếu can thiệp sâu, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé.

"Nhìn con đau đớn, quằn quại trên giường bệnh, đưa ánh mắt nhìn bố mẹ như cầu cứu mà hai vợ chồng không thể nào quên được. Giá mà em có thể chịu đau đớn thay con, đánh đổi sức khỏe của mình để cho cháu khỏe mạnh thì em cũng cam chịu", chị Ân gạt ngang dòng nước mắt, nấc nghẹn xót xa.

May mắn cho Hoàng, cháu đáp ứng thuốc sau 16 lần hóa trị. Thế nhưng, cũng vì gần 2 năm qua đưa con đi điều trị mà toàn bộ tiền bạc, tài sản trong nhà cũng phải mang đi bán hết. Số tiền vay mượn hiện nay cũng lên đến cả trăm triệu đồng.

Đầu tháng 8 vừa qua, do sức khỏe của cháu Hoàng không bảo đảm, chị Ân buộc phải đưa con xuống lại Bệnh viện Ung bướu TPHCM để vào thuốc. Đến nơi, do bệnh viện có ca mắc Covid-19 nên việc truyền thuốc phải dừng lại. Hai mẹ con lại bồng bế sang Nhà Mái ấm gần Bệnh viện Ung bướu để nương nhờ.

Chị Ân cho biết: "Đến tận hôm hai mẹ con em thuê xe cứu thương đưa về nhà thì mới biết mình mắc Covid-19 và được đưa vào khu điều trị của tỉnh Đắk Nông. Cháu thì chưa được vào thuốc, cả hai mẹ con lại mắc thêm Covid-19, chồng em cũng thành F1 nên đồng tiền cuối cùng trong nhà cũng mang ra để mua thuốc, sữa cho con. Bây giờ, vợ chồng em cũng không biết lấy đâu ra tiền cho đợt điều trị tới của con nữa".

Cầm bệnh án của con trên tay, anh Trần Thiện Bảo suy sụp tinh thần nhưng là trụ cột nên gắng gượng để lo cho con.

Anh Bảo tâm sự thêm, hai năm nay, vợ chồng đưa con đi khắp các bệnh viện để chữa trị, phẫu thuật. Số tiền mỗi lần thăm khám, điều trị cũng lên đến 10 triệu đồng vì phải dùng cả thuốc ngoài. Hiện nay, đã đến đợt điều trị mới, nếu không kịp thời vào thuốc, căn bệnh của cháu có thể sẽ trở nặng.

Lo lắng về sức khỏe của con nên ngay sau khi hết cách ly, anh Bảo phải gửi con gái lớn cho ông bà nội rồi tiếp tục đi làm thuê những mong kiếm đủ tiền cho con đi tái khám. Tuy nhiên, vì dịch bệnh, công việc cũng thất thường, được bữa nay lại lo bữa mai khiến thu nhập cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Nhìn con "chết mòn" vì căn bệnh ung thư, chị Ân tâm sự, hai mẹ con em may mắn thoát khỏi "cửa tử" Covid-19, nhưng lại xót xa hơn khi không còn tiền đưa con đi chữa ung thư.

"Có lẽ còn lâu nữa cháu mới được đi khám trở lại. Bây giờ cả nhà chỉ trông chờ vào đồng tiền công đi làm thuê của chồng em nên khó nói lắm. Em chỉ xin mọi người mở lòng, cứu lấy cháu chứ vợ chồng em thật sự cùng đường rồi", chị Ân nghẹn ngào, nói như trút hết nỗi lòng.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chi Ân, ông Nguyễn Sỹ Ánh - Phó Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng - cho biết, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân đã tổ chức kêu gọi, giúp đỡ gia đình một số tiền nhỏ, trang trải chi phí hàng ngày. Tuy nhiên, để cháu Trần Quốc Hoàng có thêm điều kiện chữa trị bệnh, thật sự rất cần sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm do căn bệnh phải điều trị dài ngày, tốn kém rất nhiều.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4279:

Chị Hà Thị Ân

Địa chỉ: thôn 6, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

SĐT chị Ân: 0984.661.211

Số tài khoản: 050115142655

Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh huyện Cư Jút (Đắk Nông)

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269