Chồng mất vì Covid-19, vợ nghèo chới với lo 3 con thất học

10 năm trước, anh Phạm Thành Trung (37 tuổi, ngụ ấp Định Mỹ, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và chị Đào Thị Mỹ Hiên (33 tuổi) cùng lên Bình Dương làm công nhân.

Anh chị có 3 người con gồm Phạm Thành Hiếu (12 tuổi), kế đến là Phạm Thị Mỹ Hảo (7 tuổi) và em Phạm Thành Đầy. Hồi đầu hè năm nay, hai bé Phạm Thành Hiếu và Phạm Thị Mỹ Hảo được lên Bình Dương thăm ba mẹ, Phạm Thành Đầy là em út ở lại quê với ông bà ngoại.

Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, dịch Covid-19 lan rộng ở các tỉnh miền Đông, chị Hiên nhiễm SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị vào ngày 23/6. Chị Hiên đi điều trị được 6 ngày thì anh Trung nhiễm bệnh. Do có bệnh nền và phát hiện mắc Covid-19 trễ nên chỉ trong thời gian ngắn anh Trung qua đời.

Theo lời chị Hiên, anh Trung lúc còn sống, sức khỏe không được tốt nên chỉ làm được bảo vệ công ty nên tiền lương cũng không cao. Còn chị Hiên làm công nhân tại một công ty sản xuất, chế biến đồ nhựa. Mỗi tháng dè sẻn được 3 triệu đồng gửi về quê nuôi 3 con, mỗi năm đón con lên chơi vài hôm hè, chỉ Tết thì gia đình anh chị mới có dịp đoàn tụ ở quê mấy bữa. Cuộc sống anh chị đắp đổi qua ngày.

Trao đổi với PV qua điện thoại, giọng chị Hiên nghẹn ngào: "Hôm đó, tôi đang điều trị trong bệnh viện dã chiến, anh ấy thì điều trị ở nhà, chuông điện thoại đổ, tôi vội vàng bấm nghe. Anh ấy chỉ thều thào một câu "anh không chống đỡ nổi nữa, không thở được nữa", sau đó là một tiếng thở hắt, rồi im bặt, mấy giây sau thì tôi nghe tiếng 2 đứa con khóc lên thảm thiết. Lúc đấy cả người tôi mềm ra như bún, đổ gục xuống, úp mặt vào gối rồi chỉ biết bất lực khóc".

Chị Hiên cũng cho biết, cũng vì dịch mà dịp hè 2 đứa con lên đây thăm cha mẹ rồi mắc kẹt không về được nên hôm anh ấy mất còn có người thân ở cạnh, chứ không thì cô quạnh lắm. "Mới mấy tuổi đầu mà chúng nó đã phải đứng ra làm chủ tang cha", chị Hiên sụt sùi.

Mẹ đi điều trị, ba mất, rồi Hiếu - con trai đầu lòng của anh chị cũng mắc Covid-19 phải vào bệnh viện. Ở phòng trọ chỉ còn Hảo hương khói, cúng cơm ba. "Những đêm lạnh lẽo, mẹ con chỉ biết nhìn nhau qua điện thoại rồi cứ thế nước mắt trào ra, không cầm lại được", chị Hiên kể.

Điều trị Covid-19 dài ngày, sức khỏe chị Hiên gần như suy kiệt, những việc nặng nhọc trước đây bây giờ chẳng còn làm được nữa. Giờ chỉ chờ cách ly đủ ngày là mẹ con chị đưa theo tro cốt anh Trung về quê Cần Thơ.

Ở ấp Định Mỹ, ba mẹ chị Hiên là bà Liêu Thị Te (74 tuổi) và ông Đào Mạnh (82 tuổi) cũng nghèo khó, thương con nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Không chỉ nuôi 3 đứa con của chị Hiên, vợ chồng bà Te còn nuôi 2 đứa cháu ngoại của một người con khác.

Bà Te cho biết, do gia đình không có ruộng vườn, không thu nhập. Hàng ngày vợ chồng bà tuốt cọng dừa thuê, mỗi bữa được hơn 10 nghìn đồng, chẳng đủ tiền rau cháo. "Nhà nghèo, cháu nhỏ dại, con gái nay ốm yếu còn con rể thì bị Covid cướp mất rồi. Tôi đang lo cho tương lai của đàn cháu nhỏ quá", bà Te buồn rầu nói.

Trưởng ấp Định Mỹ, ông Trương Văn Đực cho biết, sau khi có tin ba cháu Đầy mất do Covid-19 thì địa phương cũng đã đến tặng quà, động viên thăm hỏi anh em các cháu. Từ trước đến nay, các cháu đều sống cùng bà ngoại.

"Gia đình bà Te cũng thuộc diện hộ cận nghèo, ông bà đều đã hết tuổi lao động, gần như không có thu nhập. Chi phí sinh hoạt và lo cho các cháu hàng ngày ông bà đều trông chờ vào con cái đi làm ăn xa gửi về, nhưng năm nay thì lại càng khó khăn hơn.

Trong thời gian dịch bệnh, địa phương cũng nhiều lần mang quà, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho gia đình. Hoàn cảnh của em Đầy hiện rất khó khăn, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ", ông Đực nói thêm.

Ông Tăng Hoàng Đa - Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai cho biết, hoàn cảnh của em Phạm Thành Đầy địa phương đã nắm, phía Hội đồng Đội huyện Thới Lai đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn.

"Hiện, huyện có một số trường hợp trẻ em bị mồi côi cha, mồ côi mẹ do dịch bệnh. Phía địa phương vẫn cố gắng chăm lo, hỗ trợ các cháu và gia đình, đồng thời vận động mạnh thường quân giúp đỡ các cháu vượt qua nghịch cảnh", ông Đa cho biết.

