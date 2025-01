Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹ

Nam sinh lớp 12 nghỉ học chăm mẹ tại bệnh viện: "Cầu trời, khấn bố phù hộ cho mẹ giữ lại đôi chân"

Cầm trên tay lá đơn xin cứu mẹ của chàng trai mồ côi cha - Ly Mí Nô (học sinh lớp 12 trường THPT Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), mắt tôi cứ nhòe đi…

Trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Hạ Thị Già (SN 1984, trú tại thôn Há Dấu Cò, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:

"Đau thế nào em cũng chịu, nhưng cả nửa người em không thể cử động được, không biết đôi chân em sau này có còn đi lại được không. Bố các cháu không còn, em mà mất đi đôi chân nữa thì ai nuôi các con em…".

Chị Già đã hồi tỉnh sau ca mổ cắt lọc hoại tử 2 chân. Người phụ nữ 40 tuổi nằm bất động với đôi chân quấn băng trắng toát, ánh mắt thất thần nhìn trân trối lên trần nhà. Gương mặt chị Già khắc khổ, lộ rõ sự đau đớn.

Chồng mất sớm, chị Già tha hương, làm công nhân nuôi 3 con nhỏ và bà cô gần 80 tuổi. Nhưng tai nạn bất ngờ ập đến, chị đứng trước nguy cơ tàn tật, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Trong tấm áo choàng màu vàng của bệnh viện phát cho người thăm nuôi, Ly Mí Nô luôn đứng túc trực bên giường bệnh của mẹ. Thấy mẹ khóc, chàng trai 17 tuổi cũng òa khóc theo.

"Cháu không biết phải làm sao nữa, chỉ biết ngồi đây nhìn mẹ thôi. Mỗi lần thấy mẹ chảy nước mắt cháu sợ lắm. Cầu trời, khấn bố phù hộ cho mẹ cháu giữ được đôi chân…", Mí Nô mếu máo.

Chờ khi cảm xúc dần lắng xuống, Ly Mí Nô thổn thức kể, bố em mất năm 2020, sau hơn 1 năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Bố qua đời, mình mẹ nuôi 3 anh em và trầy trật lo khoản nợ hơn 100 triệu đồng.

Với hy vọng trả dần các khoản vay chữa bệnh cho chồng trước đó, chị Già tha hương xin làm công nhân ở một nhà máy nhựa thuộc tỉnh Phú Thọ. Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống người phụ nữ bất hạnh.

Vào giờ nghỉ trưa, ngày 15/12/2024, một công nhân khi điều khiển xe nâng hàng, do bất cẩn đã khiến chị Già gặp nạn.

Ngay lập tức, chị Già được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Do vết thương quá nặng, sau khi sơ cứu, người phụ nữ tội nghiệp được chuyển thẳng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nghe tin mẹ gặp nạn, Mí Nô vội xin nghỉ học, mang theo 5 triệu đồng vay của bà con hàng xóm, xuống Hà Nội chăm mẹ. Khi đi, Mí Nô chỉ có duy nhất bộ quần áo mỏng mặc trên người.

Những ngày qua, ngoài việc hỗ trợ cơm từ thiện cho mẹ con Mí Nô, phòng Công tác xã hội của bệnh viện còn hỗ trợ em áo ấm để chống với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông Hà Nội.

Mí Nô cho biết thêm, số tiền mang theo chỉ vài ngày đã hết, người công nhân gây tai nạn cho mẹ em hỗ trợ hơn 20 triệu đồng đóng viện phí. Nhưng, số tiền trên không thấm tháp vào đâu.

"Tiền không còn, mẹ con cháu nương nhờ hoàn toàn vào bệnh viện và các bác bệnh nhân cùng phòng. Cháu nghe bác sĩ nói, mẹ cháu phải nằm viện kéo dài và làm phẫu thuật nhiều lần nữa.

Nhà cháu còn bà và 2 em nhỏ, cháu chẳng biết phải làm thế nào, mong các cô, bác giúp mẹ cháu!...", mắt đỏ hoe, Ly Mí Nô chắp tay trước ngực khẩn cầu.

Mẹ nguy cơ tàn tật suốt đời, 3 đứa trẻ mồ côi cha đối diện với tương lai vô cùng mịt mờ, u ám

Gia đình Mí Nô thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay. Cha không còn, nay mẹ lại bất ngờ gặp nạn, mọi việc trong nhà đổ dồn lên đôi vai cậu học sinh lớp 12. Trong khi các bạn cùng khóa chuẩn bị bước vào ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Mí Nô lại đang phải chạy vạy khắp nơi để lo chữa trị cho mẹ.

Nếu mẹ không hồi phục, không chỉ Mí Nô phải từ bỏ giấc mơ đại học, mà cơ hội đến trường của 2 em (sinh năm 2010 và 2011) có thể cũng khép lại. Những đứa trẻ mồ côi cha này đang phải đối diện với tương lai vô cùng mịt mờ, u ám.

Bác sĩ Đỗ Vũ Anh, khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao cho biết: "Bệnh nhân Hạ Thị Già nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, lóc tách da đùi và cẳng bàn chân nghiêm trọng".

Bác sĩ Vũ Anh cho biết thêm, sau khi cấp cứu, tính mạng của chị Già đã tạm được giữ lại, nhưng quá trình điều trị sẽ kéo dài và rất tốn kém. Chị Già cần trải qua nhiều ca phẫu thuật và phục hồi chức năng mới mong có thể đi lại được. Nếu không được tiếp tục điều trị tích cực, chị có nguy cơ vĩnh viễn không thể đi lại được.

"Gia đình chị Già quá khó khăn, nếu không có sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, rất khó để chị có thể hồi phục", bác sĩ Vũ chia sẻ.

