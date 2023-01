Vợ ôm con khóc nghẹn vì không vay được 150 triệu đồng mổ tim cứu chồng

Run rẩy viết lá đơn cầu cứu gửi báo điện tử Dân trí, chị Nguyễn Thị Liên (thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) một tay vừa bế con, nghẹn ngào: "Chồng em phải mổ tim nhưng số tiền hơn 100 triệu đồng em biết vay mượn được ở đâu bây giờ. Không mổ thì anh ấy chết, 4 mẹ con em biết dựa vào ai…"

Vừa mới sinh con được 3 tháng, chị Liên đã đi làm thuê để lo cái ăn cho 3 đứa con.

Những lúc mẹ đi làm, cô bé Gia Hân được chị gái đang học lớp 5 chăm sóc và bế ẵm.

Không ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má, chị nóng lòng như ngồi trên đống lửa bởi tình trạng của chồng ngày một xấu đi. Vừa mới sinh con được 3 tháng nên sức khỏe của chị Liên còn khá yếu, nhưng vì lo miếng cơm, manh áo cho các con mà chị đã đi làm thuê, làm mướn, thành ra con gái Gia Hân phải giao cho chị gái Trà My (lớp 5) ở nhà bế ẵm. Không còn quá lóng ngóng, vụng về, bởi Trà My đã quá quen với việc chăm em, nhưng nhiều lần em cũng sợ bởi: "Em đói nên khóc to lắm ạ mà hộp sữa của em lại hết nên con sợ chẳng biết làm như thế nào nữa" - Trà My ngậm ngùi kể chuyện.

Ở trên viện, tính mạng anh Thuận như ngàn cân treo sợi tóc vì tình trạng suy tim đã quá nặng.

Bác sĩ cho biết tim của anh đã to gấp rưỡi người bình thường với chức năng buồng tim chỉ còn đạt 35-40%

Ở trên viện, tình trạng của anh Đỗ Văn Thuận khiến các bác sĩ rất lo lắng. Là người điều trị trực tiếp cho anh, BS. Lê Quang Huy - Khoa Nội, BV Tim Hà Nội ái ngại cho hay: "Bệnh nhân bị suy tim rất nặng do bệnh van tim gây ra mà bản chất là van động mạch chủ hở rất nhiều. Tình trạng này có lẽ bị từ bé, nhưng giờ mới phát hiện, và thời điểm này tim không chịu nổi nữa nên mới biểu hiện ra bên ngoài.

Hiện tại tình trạng của bệnh nhân rất nặng, hở van tim gây ra quả tim to gấp rưỡi người bình thường. Chức năng tim bình thường của bệnh nhân chỉ đạt 35-40% và đã có tình trạng tràn dịch màng phổi hai bên.

Anh Thuận cầu xin sự giúp đỡ để được sống trở về với 3 đứa con.

Bệnh này do van động mạch chủ gây ra kéo theo các van khác bị ảnh hưởng như van 2 lá, van 3 lá cũng có vấn đề. Nếu bệnh nhân không được can thiệp thì dẫn đến suy tim và đột tử bất cứ lúc nào vì chức năng tim rất thấp. Phương pháp duy nhất là mổ để thay van động mạch chủ và sửa 2 van bị hở còn lại, thì may ra anh ấy còn cơ hội sống vì hiện tại tiên lượng rất nặng… Chi phí mổ của bệnh nhân chúng tôi ước tính vào khoảng 150 triệu đồng, chưa kể hồi sức".

Sau những chia sẻ về bệnh tình của anh Thuận, BS. Quang Huy tha thiết mong muốn được báo điện tử Dân trí hỗ trợ sớm để bệnh nhân có cơ hội phẫu thuật, trở về với gia đình vì thời gian không còn nhiều nữa.

Cùng chung tay với anh Thuận, phòng CTXH Bệnh viện Tim cũng liên hệ nhờ Dân trí để hỗ trợ anh. Chị Nguyễn Thị Thái - Cán bộ phòng CTXH không giấu được sự lo lắng: "Anh ấy còn trẻ quá, lại là chỗ dựa cho 3 đứa trẻ ở nhà, nếu phải dừng lại cuộc sống ở đây thì thật sự là một điều rất đáng tiếc. Khi nhận được thông tin ca bệnh của anh, chúng tôi xuống phòng bệnh thăm thường xuyên thì thấy anh cứ quay mặt vào phía trong, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, thương vợ thương con nhưng mình thì bất lực. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh chúng tôi mãi…"

Anh lo sợ mình sẽ ra đi mãi mãi... vì không thể vay mượn được ai tiền phẫu thuật.

Theo quan sát, anh Thuận gầy yếu, cứ ngồi thần người ra nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu lặng lẽ. 38 tuổi, anh còn gánh nặng trên vai 3 đứa trẻ và người vợ tảo tần… Anh còn sống tiếp được không hoàn toàn trông chờ vào bàn tay giúp đỡ của mọi người.