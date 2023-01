Tiếng cầu cứu của bé gái 1 tuổi dân tộc Mông mang dị tật khe hở chéo mặt

Cô bé đáng thương đó là Thào Thị Nhi (thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cao) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW. Mặc dù đã được chị Phạm Thị Diệu Thúy - Trưởng phòng CTXH bệnh viện Răng Hàm Mặt TW nói trước về tình hình của con, nhưng quả thật khi gặp trực tiếp, chính chúng tôi không khỏi giật mình trước những dị tật quá lớn.

Con nằm thiêm thiếp ngủ trên tay người bố trẻ Hầu Seo Chăng, chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy rồi òa khóc. Thấy chúng tôi đến, Chăng cúi mặt khẽ kéo chiếc chăn lên để "giấu" con đi vì sợ làm người khác hoảng sợ. Em ngậm ngùi:

"Ở trên quê, có nhiều người vô tình nhìn thấy con là sợ lắm. Rồi khi em bế con đi xe ô tô xuống Hà Nội, cũng có nhiều em bé nhìn thấy thì hoảng sợ, khóc òa lên nên em…"

Chăng bỏ dở câu nói rồi lại quay sang cố gắng nựng con. Cô bé Nhi có lẽ cảm nhận được người lạ đến nên cũng quấy khóc nhiều hơn. Gương mặt non nớt của em bị hở một khoảng lớn kéo dài từ miệng, mũi, vòm và lên đến mắt. Những tiếng khè khè phát ra từ cổ họng như có ai bóp nghẹt khiến con không thở được.

Chị Phạm Thị Diệu Thúy - Trưởng phòng CTXH bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW chia sẻ:

"Khi mà tiếp nhận ca bệnh của con, chúng tôi thật sự rất lo. Con là người đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao, khó khăn lắm mới xuống được Hà Nội điều trị, bố mẹ thì còn quá trẻ và nghèo túng. Với tình trạng bệnh của con phải phẫu thuật nhiều lần vì thế chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ con".

Là người dân tộc Mông sống ở vùng núi cao, nên Chăng cho biết việc đưa con xuống Hà Nội điều trị rất gian nan. Chặng đường đi từ nhà ở trên núi cao xuống đường để bắt xe đi bệnh viện cũng mất cả nửa ngày, nhưng nghĩ thương con và em biết chỉ có các bác sĩ dưới này mới chữa được cho con nên tha thiết ở lại viện. Ngày xuống Hà Nội, em dồn bán một đàn gà và đi vay mượn người ở thôn bản, tổng cộng được hơn 2 triệu đồng mang đi. Đó là tất cả hành trang vợ chồng đi chữa bệnh cho con… Ngoài ra, chẳng có gì nữa cả.

Tiếp nhận ca bệnh của bé Nhi, BS. Nguyễn Thanh Tuấn - Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, BV Răng - Hàm - Mặt TW không khỏi trăn trở: "Cháu bé bị dị dạng khe hở chéo mặt và khe hở vòm rất lớn. Bình thường dị tật ở các bé là hở khe hở môi hoặc vòm, nhưng ở bạn này là khe hở chéo mặt và khe hở vòm vì thế mà phẫu thuật sẽ vô cùng phức tạp và phải tiến hành mổ nhiều lần. Các bác sĩ sẽ phải can thiệp mổ ghép xương, chỉnh nha và chỉnh xương… Nói chung là sẽ rất nan giải và khó khăn nên chúng tôi cũng rất lo cho em".

Cùng chung tâm trạng với bác sĩ Tuấn, kể từ ngày cô bé được bố mẹ đưa lên bệnh viện Hà Nội, tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai ai cũng lo lắng và thương cho em. Anh Vàng Seo Xì - Trưởng thôn Mon Đào cho biết: "Con bé tội lắm, lúc mà sinh nó ra, bà con ở đây không hiểu sao cháu có hình hài kì lạ thế, rồi cháu đi viện thì mới biết là cháu dị tật như vậy. Vợ chồng anh chị Hầu Seo Chăng ở đây thuộc hộ nghèo, quanh năm chỉ có đi nương rẫy, nếu không mất mùa thì chỉ đủ ăn thôi, còn lại chẳng có gì cả. Giờ cả nhà ở trên viện, chúng tôi chỉ mong gia đình được mọi người giúp đỡ để cháu bé được chữa bệnh".

Biết được chặng đường điều trị của con còn kéo dài và gian nan nên Chăng lo lắm. Quay lại ngắm nhìn con với hình hài không lành lặn, em đau như có trăm nghìn mũi dao cứa vào nhưng lại bất lực không biết phải làm sao. Em cúi mặt, nghèn nghẹn trong cổ họng: "Nếu như có thể đánh đổi được bất cứ thứ gì để con em được như các bé khác, em cũng cam lòng chị ạ"

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4740 xin gửi về:

1. Hầu Seo Chăng

Địa chỉ: thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cao

Số ĐT: 0344822578

Hiện tại Chăng đang chăm con gái Hầu Thị Nhi tại khoa Phẫu thuật Răng Hàm Mặt, BV Răng Hàm Mặt TW.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

