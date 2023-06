Vợ ngàn cân treo sợi tóc do mắc viêm cơ tim, chồng than "em cùng đường rồi"

Một ngày giữa tháng 6, phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bạch Mai phát đi thông tin khẩn cấp đến báo Dân trí về một nữ bệnh nhân người dân tộc Tày có hoàn cảnh vô cùng éo le mắc viêm cơ tim, đang ở giữa lằn ranh của sự sống chết, rất cần đến sự chung tay cứu giúp của bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa. Chúng tôi vội vã đến khoa Hồi sức tích cực thăm chị Hoàng Thị Tạch (SN 1990, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Trong phòng hồi sức tích cực, chị Tạch đang ở trong những giây phút cam go nhất của cuộc đời. Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang thiết bị y tế tối tân, liên tục máy chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu, máy thở…, để giúp người phụ nữ dân tộc Tày 33 tuổi cầm cự mạng sống mong manh.

Luôn theo sát diễn biến bệnh tình của bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Văn Huy - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Hoàng Thị Tạch nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim nặng, rối loạn nhịp rất nặng, viêm phổi, suy đa tạng, tim không hoạt động trong 3 ngày liên tục".

Bác sĩ Huy cho biết thêm, trước tình hình nguy cấp đó, các bác sĩ đã phải làm ngay kĩ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) cho bệnh nhân đến nay là 8 ngày và đã có cải thiện.

Trong thời gian tới đây thì chị Tạch sẽ phải tiếp tục làm ECMO, thở máy, lọc máu, duy trì thuốc vận mạch liều cao…, nên chi phí sẽ cần thêm khoảng 200 triệu đồng (chưa kể từ khi vào viện đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã tiêu tốn hơn 150 triệu đồng) cùng với tiền thuốc một ngày bệnh nhân sử dụng hết khoảng từ 4 - 5 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm), đây là một số tiền lớn đối với một gia đình trẻ thuần nông.

"Hiện bệnh nhân đang sử dụng kỹ thuật ECMO, lọc máu, thở máy…, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Nếu được tiếp tục chữa trị tích cực, bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh rất cao, bệnh nhân hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường mà không để lại bất cứ di chứng gì. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ", bác sĩ Huy chia sẻ trong sự lo lắng.

Bồn chồn hết đứng lại ngồi ngoài hành lang buồng bệnh, chốc chốc anh Mai Văn Thêm (chồng chị Tạch) lại kiễng chân ngó vào phòng bệnh qua ô cửa kính, nơi người vợ của anh đang từng giây, từng phút chiến đấu, giành giật mạng sống với tử thần.

Nói với chúng tôi, giọng anh lạc đi: "Ngày 3/6 vợ em kêu mệt rồi cứ thế lả đi, em gửi vội con rồi vay nóng hàng xóm được hơn 3 triệu đưa vợ đến bệnh viện, các bác sĩ cho chuyển lên trên này luôn. Gần nửa tháng rồi mà vợ em vẫn chưa tỉnh lại, em sợ lắm!...".

Theo anh Thêm, vợ chồng anh kết hôn năm 2021. Năm 2022 anh Thêm gặp tai nạn gãy chân phải nằm nhà nửa năm trời. Đầu năm 2023 khi vừa nộp hồ sơ xin làm công nhân, anh lại phải mổ cấp cứu viêm ruột thừa. Thương chồng và con không phải đứt bữa, chị Tạch phải gửi đứa con chưa dứt sữa, xin đi làm công nhân thời vụ ở khu công nghiệp cách nhà 20km.

Tai ương không biết từ đâu cứ dồn dập giáng xuống đầu 2 vợ chồng thuần nông, khiến cho gia đình luôn thuộc diện nghèo lại cận nghèo này rơi vào bế tắc.

Từ lúc vợ gặp nạn "thập tử nhất sinh", anh Thêm phải chạy vạy khắp mọi nơi để mong có tiền cứu vợ. Nhưng mọi nỗ lực của người chồng nghèo khó cũng chỉ như muối bỏ bể, trong khi tính mạng người vợ vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" thì gánh nợ trên vai anh Thêm đã chồng chất.

"Nợ cũ em chưa trả hết, giờ vợ gặp nạn lại thêm nợ mới. Em giờ cùng đường rồi, không biết vay ở đâu tiền nữa. Anh chị ơi, xin cứu vợ em với", ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, người đàn ông nghèo khó chấp 2 tay trước ngực khẩn cầu.

Là người trực tiếp vận động, tìm nguồn hỗ trợ bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác Xã hội bệnh viện Bạch Mai, không giấu được cảm xúc của mình, giọng chị nghẹn lại:

"Khi thấy người chồng cứ ôm khư khư tấm ảnh đứa con mới hơn 1 tuổi, không ngừng gọi tên vợ trong giây phút hiếm hoi được vào thăm chị khiến chúng tôi không thể cầm lòng nổi. Trước tình cảnh gia đình chị Tạch quá bi đát, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người mẹ này, cho chị thêm một lần được sống... ".

