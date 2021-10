Số phận trớ trêu ập xuống người đàn ông nghĩa hiệp hiến thận cứu người dưng

Hiến thận cứu người vì không thể thấy chết mà không cứu

Năm 2016, trong một lần đưa con trai đi bệnh viện 103 để kiểm tra sức khỏe, anh Mai Hiển Tuấn (SN 1981), quê ở thôn An Hoàng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bất ngờ gặp một người phụ nữ đang ngồi ôm mặt khóc nức nở dưới sân của bệnh viện. Thấy vậy, anh Tuấn lân la hỏi chuyện thì được biết người phụ nữ này bị hỏng 2 quả thận, không còn khả năng cứu chữa.

Trước nỗi đau khổ đến tuyệt vọng của người phụ nữ kia, anh Tuấn suy nghĩ chốc lát rồi bất ngờ hứa "em sẽ cho chị một quả thận của em nếu như nó tương thích". Sự việc trôi qua đến giờ đã gần 6 năm trời, anh Tuấn chưa một lần hối hận về việc mình đã làm, mặc dù sau lần hiến thận ấy, anh bị tổn thất nặng nề về mặt sức khỏe.

"Chuyện tôi tự nguyện hiến một quả thận cho người không thân thích chỉ vì một lời hứa mà có nhiều người không tin. Tôi cũng vì quá thương cảm với hoàn cảnh của chị ấy nên đã làm như vậy, mặc dù chẳng phải anh em, máu mủ ruột già", anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cùng người phụ nữ kia âm thầm đi làm mọi thủ tục xét nghiệm mà không cho người nhà biết. Kết quả xét nghiệm cho thấy mọi chỉ số của 2 người đều tương thích, đồng nghĩa với việc thận của anh Tuấn hoàn có thể hoạt động tốt nếu như được cấy vào cơ thể của người phụ nữ kia.

Trước ngày lên bàn mổ để hiến thận, anh Tuấn mới thông báo việc mình làm cho mẹ và vợ biết, nghe tin bà sốc nặng với hành động của con trai mình.

Tuy nhiên, sau 2 ngày suy nghĩ không ăn không ngủ thì bà đã gật đầu đồng ý cho con trai mình làm việc "động trời". Còn về phần vợ anh Tuấn, ban đầu chị cũng phản ứng mạnh mẽ nhưng trước sự cương quyết của chồng, chị cũng gật đầu đồng ý trong nước mắt.

Sau ca phẫu thuật ghép thận thành công, người phụ nữ bất hạnh được hồi sinh trong lúc tuyệt vọng nhất. Trong khi đó, anh Tuấn mất đi một quả thận nên sức khỏe cũng giảm sút, cuộc sống của anh không còn bình thường được như trước, gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đè lên đôi vai anh, bên anh còn mẹ già và 2 con thơ dại.

Cảnh "gà trống nuôi con"

Chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, anh Tuấn cho biết, bố mẹ anh sinh ra được 4 người con, 2 chị gái lớn, anh Tuấn là thứ 3 và một chú út sinh năm 1984. Bố anh Tuấn trước từng chiến đấu ở chiến trường 17 năm, sau khi về nhà sinh con đẻ cái, có nhiều dấu hiệu cho thấy ông bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam.

Cụ thể, người con út của ông từ khi sinh ra toàn cơ thể bị lột như da cá trê, đến bây giờ con gái của người này cũng không bình thường như những đứa trẻ khác.

Anh Tuấn cho biết, năm 2009 anh lập gia đình với một người con gái quê ở Ninh Bình, 2 người quen nhau vì làm cùng một công ty may. Cưới nhau được một năm thì vợ anh hạ sinh một cậu con trai, nhưng không hiểu vì sao mới sinh được 4 ngày thì chị bỏ đi một thời gian. 17 năm trời sống với nhau thì vợ anh bỏ đi 59 lần, lần nào vợ bỏ đi anh cũng ghi vào nhật ký.

Con trai anh Tuấn sinh năm 2010, năm nay 11 tuổi học lớp 6 rồi nhưng chỉ nặng 21kg. Cháu bé sinh được 4 ngày thì mẹ bỏ đi, sau đó bị viêm phổi phải nằm Bệnh viện đa khoa Phủ Lý 17 ngày rồi chuyển lên Viện nhi Trung ương nằm 26 ngày mới được về nhà.

Đáng lo hơn là thi thoảng cháu có dấu hiệu bất thường, nhiều lần tìm đến ao hồ nhảy xuống. Anh Tuấn cho biết, có lần con trai anh nhảy cả vào bể nước sinh hoạt của gia đình, may mắn chú nhìn thấy vớt lên. Bản thân anh Tuấn cũng 2 lần nhảy xuống ao gần đình làng để vớt con trai mình lên bờ.

"Vợ chồng tôi sống ly thân suốt nhiều năm qua, tôi có gọi cô ấy về để làm thủ tục ly dị nhưng cô ấy không về. Đơn thân ra tòa làm đơn ly dị thì sẽ mất một khoản phí khá lớn, đến tiền nuôi con còn không có thì tôi lấy đâu ra tiền để đơn thân ra tòa ly dị", anh Tuấn nói.

Sức khỏe yếu, hàng ngày anh Tuấn chỉ làm được những công việc nhẹ như đồng áng, phun thuốc sâu thuê, cả nhà trông chờ vào mấy sào ruộng. Hai con ngày một lớn lại đang trong tuổi ăn, tuổi học, anh Tuấn bất lực cầu xin sự giúp đỡ để có thể tiếp tục cho 2 đứa con đến trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân trí, ông Nguyễn Phú Chung, Phó chủ tịch UBND xã Trịnh Xá, (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) xác nhận: Anh Tuấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau khi hiến thận cứu người thì sức khỏe bị ảnh hưởng lớn, vợ thì bỏ đi nhiều năm để lại cho anh nuôi 2 con nhỏ.

Bố anh Tuấn đã chiến đầu nhiều năm ở chiến trường, khi về trong người có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi Chất độc màu da cam, nhưng rất tiếc ông đã mất hết giấy tờ. Chính quyền địa phương chưa kịp làm hồ sơ hưởng chế độ Chất độc màu da cam cho con của ông thì ông đã qua đời.

