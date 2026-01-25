Vợ chồng mắc ung thư nuôi 2 con được bạn đọc giúp hơn 124 triệu đồng

Ngày 25/1, đại diện báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã trao số tiền 124.335.718 đồng tới vợ chồng anh Đặng Quốc Thanh (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Sữa (45 tuổi), hiện tạm trú tại khu phố Tân Tỉnh B, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ sau khi hoàn cảnh của anh chị được phản ánh qua bài viết "Chồng ung thư trực tràng, vợ ung thư vú vừa trị bệnh vừa nuôi 2 con ăn học".

Phóng viên Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ vợ chồng anh Thanh (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, câu chuyện về cuộc sống khó khăn của anh Thanh và chị Sữa đã chạm đến trái tim nhiều độc giả, mang lại nguồn hỗ trợ quý giá để anh chị tiếp tục điều trị bệnh và nuôi con ăn học. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh Thanh.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thanh không giấu được sự xúc động khi nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Cả hai vợ chồng đều mắc ung thư, mất khả năng lao động, nhưng vẫn phải gồng gánh chi phí chữa bệnh và nuôi hai con ăn học.

Anh Thanh bày tỏ: "Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí như chiếc phao cứu sinh, cứu rỗi cuộc đời vợ chồng tôi cũng như tiếp thêm động lực để con gái tôi học xong đại học".

Anh Thanh nghẹn ngào kể thêm: "Con tôi còn năm cuối nữa là ra trường. Vì hoàn cảnh gia đình, cháu nhiều lần đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ. Tôi không đành lòng nhìn thấy tương lai con dang dở, nên cố gắng động viên con ráng học hành, không phải lo chuyện tiền bạc. Nhờ tấm lòng nhân ái của mọi người, vợ chồng tôi có tiền chữa bệnh và đóng học phí cho con".

Chị Sữa cho biết, nhờ số tiền này, chị đã có điều kiện đưa chồng đi truyền hóa trị định kỳ trong 1 tháng qua, đến nay anh Thanh đã hoàn thành 10 toa. Ngoài ra, vợ chồng anh chị còn kết hợp uống thuốc nam, với hy vọng căn bệnh hiểm nghèo sẽ sớm thuyên giảm.

"Nếu không có bạn đọc Dân trí giúp đỡ chắc Tết này cả nhà tôi chẳng thể vui được nữa vì không còn khả năng kiếm tiền chữa bệnh hay đóng tiền học phí cho con. Mọi người chính là ân nhân của gia đình tôi", chị Sữa rối rít cảm ơn.

Vợ chồng anh Thanh đều bị ung thư (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã thông tin trước đó, anh Thanh mắc ung thư trực tràng di căn gan, chị Sữa bị ung thư vú và đã phải cắt bỏ vú trái. Dù sức khỏe suy kiệt, cả hai vẫn cố gắng bám trụ vì hai con thơ đang tuổi ăn học.

Anh Thanh từng làm nghề sửa chữa máy khoan, máy hàn và các phụ tùng cơ khí. Chị Sữa nhận gia công áo len với tiền công 5.000 đồng/sản phẩm. Nhờ những công việc này, họ trang trải cuộc sống, nuôi cô con gái đang là sinh viên năm 4 đại học và cậu con trai học lớp 3.

Để có tiền chữa bệnh cho cả hai vợ chồng, chị Sữa đã phải thế chấp căn nhà của cha mẹ ruột, được hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do không làm ra tiền trong thời gian qua mà vẫn phải lo thuốc men, viện phí và học phí cho con, gia đình anh chị đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không còn khả năng chi trả.