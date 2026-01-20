Hai điểm trường “nhiều không” cần tiếp sức để sớm xây, sửa

Gieo thêm yêu thương và hy vọng nơi cực Tây Tổ quốc

Ngày 19/1, UBND xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) cho biết, chính quyền địa phương và Trường Mầm non Sen Thượng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự toán kinh phí và phương án thi công các hạng mục công trình tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá.

“Mục tiêu của chúng tôi là khởi công dự án trong thời gian sớm nhất, để các em học sinh được học tập trong ngôi trường khang trang, an toàn”, ông Đỗ Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết.

Lớp học tại điểm trường Tả Ló San đã xuống cấp, mái dột, tường rêu mốc, rất cần sự của chung tay của cộng đồng (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, ngày 19/12/2025, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Niềm mong mỏi của cô và trò ở 2 điểm trường “nhiều không”, phản ánh về thực trạng điều kiện sinh hoạt, học tập còn nhiều thiếu thốn của cô và trò tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá.

Hai điểm này vẫn trong tình trạng không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, không bếp ăn bán trú, không phòng công vụ. Lớp học xuống cấp, mái tôn thủng dột, tường rêu mốc; mùa đông gió lùa qua cửa kính vỡ, mưa rừng khiến sân trường trơn trượt, phòng học ẩm ướt.

Ở đấy, những đứa trẻ người Hà Nhì vẫn co ro trong manh áo mỏng, đi chân trần vượt sương giá đến lớp; mỗi khi mưa lớn, cô trò phải dùng xô chậu hứng nước trong phòng học.

Khu bếp nấu được dựng tạm bợ bằng những thanh tre nứa hở hoác, dột tứ phía (Ảnh: Tùng Dương).

Ngay sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, hình ảnh về sự thiếu thốn của cô và trò ở 2 điểm trường đã lay động trái tim hàng ngàn bạn đọc, khơi dậy khát vọng chung tay để gieo thêm yêu thương và hy vọng nơi cực Tây Tổ quốc.

Bạn đọc hảo tâm đang chung tay, góp sức xây dựng lớp học kiên cố, gian bếp ấm áp cho các em nhỏ vùng biên viễn. Niềm mong mỏi giản dị ấy đang từng bước trở thành hiện thực.

Cô giáo Toán Quang Nu (điểm trường Tả Ló San), không giấu được niềm vui xen lẫn hy vọng: “Từ hôm bài báo được đăng tải, chúng tôi mừng lắm. Các cô giáo, phụ huynh và cả bọn trẻ đều rất mong chờ ngày khởi công. Chúng tôi động viên nhau cùng các con cố gắng, rằng các nhà hảo tâm đang giúp”.

Cô Toán Quang Nu chia sẻ, niềm vui lớn nhất của các cô giáo không chỉ là sắp có cơ sở vật chất tốt hơn, mà là cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Điều đó khiến những giáo viên cắm bản như các cô cảm thấy ấm lòng, có thêm động lực để vượt qua gian khó, tiếp tục bám lớp, bám trường.

Tại điểm trường Tả Khoa Pá, cô Trịnh Thị Hoa cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi biết dự án đang được khởi động.

“Chúng tôi ai cũng mong trường sớm được sửa chữa, bếp nấu ăn được xây mới để không còn cảnh mưa dột, để các con có chỗ học tập an toàn, các cô có chỗ nghỉ ngơi sau giờ dạy. Phụ huynh trong bản cũng mừng lắm, họ sẵn sàng góp công, góp sức khi dự án triển khai”, cô Hoa chia sẻ.

Lớp học ẩm mốc rêu xanh, cửa kính vỡ, gió lùa, mưa tạt vào lớp (Ảnh: Tùng Dương).

Niềm mong mỏi của cô và trò cùng chính quyền địa phương

Dự án xây dựng, sửa chữa 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá không chỉ là mong mỏi của các thầy cô giáo và các em học sinh, mà còn là nỗi trăn trở thường trực của chính quyền địa phương.

Theo ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên, việc xóa phòng học tạm, xây dựng trường lớp kiên cố là một trong những mục tiêu trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên khẳng định, sự đồng hành của báo Dân trí và các nhà hảo tâm không chỉ giúp các em học sinh tại 2 điểm trường Tả Ló San, Tả Khoa Pá có trường mới, mà còn góp phần thiết thực cùng tỉnh Điện Biên sớm hoàn thành mục tiêu 100% phòng học kiên cố.

"Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu từ bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước. Mỗi sự đóng góp sẽ là một viên gạch vững chắc xây nên tương lai cho trẻ em vùng biên”, ông Vảng bày tỏ.

Những em nhỏ người Hà Nhì đang mong chờ lớp học mới khang trang (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Đỗ Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) cho biết, địa phương vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí. UBND xã đang khẩn trương phối hợp với Trường Mầm non Sen Thượng để hoàn tất các thủ tục cần thiết, xây dựng kế hoạch chi tiết, hồ sơ, dự toán kinh phí và phương án thi công.

Đại diện chính quyền và các ban ngành tại địa phương đang rất mong chờ ngày khởi công điểm trường (Ảnh: Tùng Dương).

Mùa đông ở Sín Thầu thường rất lạnh, gió rít qua những mái tôn cũ kỹ và cửa sổ lớp học... Trong hoàn cảnh ấy, cô và trò nơi đây cần thêm nguồn lực để cải tạo cơ sở vật chất, có lớp học an toàn, kiên cố hơn.

Theo dự tính, kinh phí xây dựng 2 công trình vẫn còn thiếu hơn 100 triệu đồng. Để dự án sớm hoàn thành, rất cần sự đồng hành, ủng hộ của bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp mọi miền.